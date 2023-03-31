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Dünya

ABD tarihinde bir ilk: Trump kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak

Donald Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak. Trump, New York Büyük Jürisi'nin kendisine yönelttiği suçlamayı "siyasi" olarak niteledi ve bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savundu.

07:31 . 31/03/2023 Cuma
AA
Eski ABD Başkanı Trump hakkında soruşturma açıldı

Eski ABD Başkanı Trump hakkında soruşturma açıldı

Trump'ın avukatı Joe Tacopina, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Büyük Jürisinin Trump'ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı.


Böylece Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.


ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.


- "Sus payı" ödemesi

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.


Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.


Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.


Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.


O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.


Trump, suçlanmasını "siyasi" olarak niteledi ve bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York Büyük Jürisi'nin kendisine yönelttiği suçlamayı "siyasi" olarak niteledi ve bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savundu.


Trump, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Mahkemesi Büyük Jürisinin kendisini suçlamasıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.


"Bu tarihteki en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir." diyen Trump, "radikal solcu Demokratların 'Amerika'yı Yeniden Harika Yap' hareketini yok etmek için cadı avına" çıktığını öne sürdü.


Trump, hakkında yürütülen Rusya soruşturması ve Mar-a-Lago'daki malikanesinin FBI tarafından basılması gibi kendisine karşı yürütülen soruşturmaları hatırlatarak, "Demokratlar, 'Trump'ı ele geçirme' saplantıları kapsamında yalan söylediler, hile yaptılar ve hırsızlık yaptılar. Ancak şimdi ise düşünülemez olanı yaptılar." dedi.



#ABD
#Donald Trump
#sus payı
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