ABD tarihinde ilk: Trump 37 suçlamayla ikinci kez hakim karşısına çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem eski başkan Donald Trump.





Hakkında 37 ayrı suçtan iddianame düzenlenen Trump, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Wilkie D. Fergusson Jr. Mahkeme binasında hakim karşısına çıktı.





Yerel saatle 14.00 civarında mahkeme binasına giriş yapan Trump’ın gözaltı uygulaması gereği içeride önce parmak izi alındı.





Tüm suçlamaları reddetti





Saat 15.00’te hakim karşısına çıkarılan Trump’a burada hakkındaki, devlete ait gizli belgeleri saklamak ve bu konuda yapılan soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlama okundu.





Trump, suçlamaları sessiz şekilde dinlerken, yanında bulunan avukatı Todd W. Blanche, yargıç Jonathan Goodman'a tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi.





Blanche, nisanda "sus payı" ile ilgili Manhattan mahkemesindeki cezai suçlamalar için de Trump'ın yanında yer almıştı.





İddianamede, Trump ile mahkeme salonunda yer alan yardımcısı Walt Nauta'ya da yanlış beyan vermek ve komplo kurmak gibi farklı suçlamalar yöneltildi. Nauta, suçlamalara cevap vermek için süre talep etti.





Yargıç Goodman, Nauta'nın suçlamalara cevap vermesi için 27 Haziran'a tarih verirken, Trump'ın dava hakkında sanık Nauta ile tartışması dahil şahitler ve deliller için bütün gerekli temasların avukatlar üzerinden yapılmasını emretti.





Salonda, Trump hakkında yürütülen soruşturmaya özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith de ekibinden diğer 3 savcıyla hazır bulundu.





Davayı izlemek için mahkeme salonuna çok az sayıda gazeteci alındı, kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi ses kayıt cihazlarına izin verilmedi.





Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 50 dakika süren duruşmadan sonra dışarıda bekleyen destekçilerinin tezahüratları arasında araç konvoyuyla mahkeme binasından ayrıldı.



