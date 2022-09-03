Dünya ABD Tayvana 1,1 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
ASYA

ABD Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a toplam değeri 1 milyar 106 milyon dolar olan askeri satışa onay verdi. Öte yandan, ABD'nin Tayvan'a silah satışına onay vermesi, Çin'den satışa dair yoğun tepki gelmesine yol açtı.

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Haber Merkezi AA
​ABD Tayvana 1,1 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
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Kongre'ye gönderilen tebligatta, Tayvan'ın Gözlem Radar Programı için 665,4 milyon dolar değerinde lojistik destek satışına onay verildiği kaydedildi.

Diğer taraftan iki ayrı tebligatta ise 60 adet Harpoon Blok-II gemisavar füzesi ve ilgili ekipmanları için 355 milyon dolarlık satışa onay verildiği ifade edilirken, F-16 uçaklarında kullanılan 100 adet "AIM-9X Blok-II Sidewinder Taktik Füzesi" için ise 85,6 milyon dolarlık satışa onay verildiği bilgisine yer verildi.

Çin'in Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğini artırdığı bir dönemde bu satış onaylarının gelmesi dikkati çekti.

Silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir sakıncası olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin NATO üyelerine 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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Washington yönetimi, Tayvan'ın meşru müdafaa yeteneğini sürdürebilmesi için silah satışının gerekli olduğunu savunuyor.

Öte yandan yönetim, satışların 'Tek Çin' politikasına uygun bir şekilde gerçekleştiğini söylüyor. ABD açıklamasında Çin'e yapılan çağrıda "Tayvan'a karşı askeri, diplomatik ve ekonomik baskıları azaltması bunun yerine diyalog kurmaya başlaması gerektiğini" söyledi.

Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, silah satışının Çin-ABD ilişkilerini zarara uğratacağını ve Tayvan Boğazı çevresinde barış ve istikrarı baltalayacağını söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, silah satışı için minnettar kalındığı ifade edilirken, satışın Çin'in son zamanlardaki 'tahrik edici' eylemlerinin Tayvan özelinde oluşturduğu ciddi tehditlere karşı yardımcı olacağı belirtildi.

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