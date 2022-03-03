ABD Temsilciler Meclisi Rusya'yı kınayan karar tasarısını onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı. Ayrıca tasarıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de acil "ateşkese" çağırıldı. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan tasarı "tavsiye" niteliği taşıyor.

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