Dünya ABD Temsilciler Meclisi Rusyayı kınayan karar tasarısını onayladı
AMERİKA

ABD Temsilciler Meclisi Rusya'yı kınayan karar tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı. Ayrıca tasarıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de acil "ateşkese" çağırıldı. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan tasarı "tavsiye" niteliği taşıyor.

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Haber Merkezi AA
ABD Temsilciler Meclisi Rusyayı kınayan karar tasarısını onayladı
Arşiv

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

  • Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanan tasarıya, 426 "evet" oyu kullanılırken 3 Cumhuriyetçi vekil de "hayır" oyu verdi. "Hayır" oyu kullanan vekillerin Arizona Temsilcisi Paul Gosar, Kentucky Temsilcisi Thomas Massie ve Montana Temsilcisi Matt Rosendale olduğu bildirildi.

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HEM KINAMA HEM DESTEK YİNELENDİ

Karar tasarısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınanırken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ABD'nin desteği de yinelendi.

  • Ayrıca tasarıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de acil "ateşkese" çağırıldı. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan tasarı "tavsiye" niteliği taşıyor.

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