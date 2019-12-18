Dünya ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı
AMERİKA

ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddelerini görüşmek ve oylamak üzere toplandı. Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan olacak. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın kendisine gönderdiği azil mektubu hakkında, "Bu mektuba bir tepkim yok. Çok saçma. Mektubun hepsini okuma fırsatım olmadı, önemli kısımlarına baktım ve bu mektup gerçekten hastalıklı bir metin" dedi. Trump ise Pelosi ve azil süreci hakkında, "Tarihin en kötü Temsilciler Meclisi Başkanı olarak tarihe geçecek. Radikal sol tarafından bugün suçlanacağıma inanabiliyor musunuz" yorumunu yaptı. Öte yandan Trump, kendisine yapılanların bir daha hiçbir ABD başkanına yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bana dua edin" diyerek destek istedi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin görüşüldüğü ve oylanacağı tarihi oturuma başladı.

Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddeleri bu sabah itibariyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Oylama yapılacak

ABD Temsilciler Meclisi

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan olacak. Demokratların kontrolünde olan Temsilciler Meclisinde söz konusu azil maddelerine yönelik oylama ise oturumun sonunda yapılacak.

Azil maddeleri, Temsilciler Meclisindeki vekillerin salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

Trump için kritik gün
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Trump için kritik gün
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azil oylaması bugün yapılacak. Demokrat üyelerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi 'görevi suistimal' ve 'kongrenin soruşturmasını engellleme' maddelerini oylayacak. ABD genelinde Trump destekçileri ile karşıtları azil protestolar düzenliyor.


Pelosi'den Trump'ın mektubuna yanıt

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın azil sürecine yönelik dün kendisine gönderdiği 6 sayfalık mektuba yanıt verdi.

Gazetecilere konuşan Pelosi, söz konusu mektubu "Bu mektuba bir tepkim yok. Çok saçma. Mektubun hepsini okuma fırsatım olmadı, önemli kısımlarına baktım ve bu mektup gerçekten hastalıklı bir metin." değerlendirmesinde bulundu.

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Trump'tan Pelosi'ye: En kötü Temsilciler Meclisi Başkanı

Trump, Pelosi'nin söz konusu açıklamalarının olduğu bir haberi Twitter hesabından paylaşarak, "(Pelosi) Tarihin en kötü Temsilciler Meclisi Başkanı olarak tarihe geçecek. Zaten bir kere kapı dışarı edilmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkındaki azil sürecine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Radikal sol tarafından bugün (Anayasayı ihlalle) suçlanacağıma inanabiliyor musunuz? Hiçbir şey yapmayan Demokratlar; ben yanlış bir şey yapmadım." ifadelerine yer verdi.

"Bana dua edin"

Trump, kendisine yapılanların bir daha hiçbir ABD başkanına yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bana dua edin." ifadesini kullandı.

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Trump ateş püskürdü: Azil oylaması Amerikan demokrasisine savaş ilanı

Trump'a yönelik azil soruşturması

  • Eylül'de basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.
  • Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
  • Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.
  • Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.
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