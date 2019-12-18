ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin görüşüldüğü ve oylanacağı tarihi oturuma başladı.

Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddeleri bu sabah itibariyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Oylama yapılacak

ABD Temsilciler Meclisi

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan olacak. Demokratların kontrolünde olan Temsilciler Meclisinde söz konusu azil maddelerine yönelik oylama ise oturumun sonunda yapılacak.

Azil maddeleri, Temsilciler Meclisindeki vekillerin salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

OYNAT 00:00 Trump için kritik gün ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azil oylaması bugün yapılacak. Demokrat üyelerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi 'görevi suistimal' ve 'kongrenin soruşturmasını engellleme' maddelerini oylayacak. ABD genelinde Trump destekçileri ile karşıtları azil protestolar düzenliyor. BiP'te paylaş

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Pelosi'den Trump'ın mektubuna yanıt

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın azil sürecine yönelik dün kendisine gönderdiği 6 sayfalık mektuba yanıt verdi.

Gazetecilere konuşan Pelosi, söz konusu mektubu "Bu mektuba bir tepkim yok. Çok saçma. Mektubun hepsini okuma fırsatım olmadı, önemli kısımlarına baktım ve bu mektup gerçekten hastalıklı bir metin." değerlendirmesinde bulundu.

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Trump'tan Pelosi'ye: En kötü Temsilciler Meclisi Başkanı

Trump, Pelosi'nin söz konusu açıklamalarının olduğu bir haberi Twitter hesabından paylaşarak, "(Pelosi) Tarihin en kötü Temsilciler Meclisi Başkanı olarak tarihe geçecek. Zaten bir kere kapı dışarı edilmişti." değerlendirmesinde bulundu.

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Hakkındaki azil sürecine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Radikal sol tarafından bugün (Anayasayı ihlalle) suçlanacağıma inanabiliyor musunuz? Hiçbir şey yapmayan Demokratlar; ben yanlış bir şey yapmadım." ifadelerine yer verdi.

"Bana dua edin"

Trump, kendisine yapılanların bir daha hiçbir ABD başkanına yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bana dua edin." ifadesini kullandı.

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