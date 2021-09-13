Dünya ABD terörist deyip öldürdüğü kişinin ismini teyit edemiyor
AMERİKA ASYA

ABD 'terörist' deyip öldürdüğü kişinin ismini teyit edemiyor

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi değil, yardım kuruluşu çalışanı olduğu belirlendi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, DEAŞ elebaşı olduğunu ileri sürdüğü bu kişinin ismini hala teyit edemedi

Haber Merkezi AA
ABD terörist deyip öldürdüğü kişinin ismini teyit edemiyor
Zemari Ahmedi

New York Times’ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı yakınlarında, ABD'nin insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili araştırmasında hedef alınan Zemari Ahmadi'nin DEAŞ'a çalışmadığı ve iddia edildiği gibi aracında patlayıcı taşımadığı sonucuna varması tartışmalara neden oldu.

Ancak Pentagon bu saldırılardaki sivil kayıplarına ilişkin kanıtlar üzerine yorum yapmaktan kaçınıyor.

ABD'nin Afganistan taktiği: Önce kullan sonra öldür!
DÜNYA
ABD'nin Afganistan taktiği: Önce kullan sonra öldür!

Pentagon Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, saldırıyla ilgili soruşturmayı ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının yürüttüğünü belirterek soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

  • Kirby, Kabil’e soruşturma için ekip gönderip göndermeyecekleri sorusuna, “Şu aşamada sahada inceleme yapmak için birilerinin oraya gönderileceğine dair bir plandan haberim yok.” yanıtını verdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby

AA muhabirinin, “Daha önce size öldürdüğünüzü iddia ettiğiniz DEAŞ mensuplarının adlarını neden açıklamadığınızı sormuştum ve siz de bunun için zamanın uygun olmadığını ifade etmiştiniz. New York Times haberi bir DEAŞ’lıdan ziyade bir yardım kuruluşu çalışanını vurduğunuzu ortaya çıkardı. Şimdi öldürdüğünüzü belirttiğiniz DEAŞ mensubunun adını açıklamanızın zamanı gelmedi mi?” sorusuna yanıt veren Kirby, “Şu aşamada herhangi bir teyitte bulunamayacağım.” ifadelerini kullandı.

ABD’de kalp krizi geçiren kişi yoğun bakım yatağı bulunamayınca öldü
DÜNYA
ABD’de kalp krizi geçiren kişi yoğun bakım yatağı bulunamayınca öldü

Pentagon’un ve ABD yetkililerin saldırıya ilişkin ortaya koyduğu görüşlerde herhangi bir değişiklik olup olmadığına yönelik bir soruyu ise Kirby, “Bu görüşlerde bir değişiklik olduğuna ilişkin bir şey söyleyemem.” diyerek yanıtladı.

ABD ordusu Afganistan'dan çekilmesinin son aşamalarındayken, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının 29 Ağustos 2021 Kabil'de "DEAŞ’ın Afganistan kolu DEAŞ/H unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip edilen bir aracı vurduğu duyurulmuştu.

Kabil’de düzenlenen saldırı sonrasında açıklamada bulunan Kirby, tehdidin oldukça dinamik olduğunu, hızlı geliştiğini ve saldırının düzenlenmesinde aciliyet bulunduğunu açıklamıştı.

CENTCOM açıklamasında ise aracın patlayıcı yüklü bir şekilde Kabil havaalanına doğru gittiği ve saldırı ile birlikte ikincil patlamaların meydana geldiği iddia edilmişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de bir basın toplantısında, elde edilen istihbarat bilgisinden emin olduklarını, en az bir DEAŞ elebaşının o saldırıda öldürüldüğünü, aracın patlayıcı yüklü olduğunu ve saldırı sırasında ikincil patlamaların olduğunu söylemişti.

Ancak kamera kayıtlarında, hedef alınan kişinin California merkezli bir yardım ve lobi kuruluşu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) bünyesinde elektrik mühendisi olarak çalışan Ahmadi olduğu anlaşılmıştı.

Ahmadi'nin, su akmayan evindeki ailesine götürmek üzere beyaz bir kamyonetin kasasında taşıdığı bidonlara su doldurduğu görüntüleri de kamera kayıtlarında ortaya çıkmıştı.

NEI çalışanının evinin bahçesine giriş yaptığı sırada ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği, saldırıda aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü tespit edilmişti.

Abone Ol Google News
Gri kategorideki terörist teslim oldu

Gri kategorideki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık
Kendi ülkesinde bile geride kaldı: Avrupalıların tercihi Macron değil Merkel

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

Umutlandıran açıklama: Salgın mevsimsel gribe dönerse bitebilir
Sopayla dövüp<br>defalarca bıçakladılar

Sopayla dövüp
defalarca bıçakladılar

​Yaralı Ekrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

​Elinde kızının fotoğrafı sırtında Türk bayrağı ile Ankara'ya yürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.