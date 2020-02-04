Dünya ABD Türkiyenin meşru savunma eylemlerini destekliyoruz
AMERİKA

ABD: Türkiye'nin meşru savunma eylemlerini destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada İdlib'de 7 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımızın şehit olduğu saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Türkiye'nin meşru savunma eylemlerini tamamıyla desteklediklerini belirten Ortagus, Esed rejiminin uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ABD elinden geleni yapacaktır dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Morgan Ortagus
Morgan Ortagus

ABD yönetimi İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara meşru karşılığını desteklediklerini bildirdi.

İdlib halkına yönelik saldırıları kınıyoruz

Morgan Ortagus

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan Türk askerleri ve bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın İdlib halkına yönelik sürekli, yersiz ve acımasız saldırılarını kınıyor." ifadelerini kullandı.

NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız, taziyelerimizi iletiyoruz

Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Söz konusu saldırılarda "İdlib'de koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için bulunan" Türk askerinin de hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk hükümetine taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru kendini savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İdlib saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu, 'Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim' dedi.


Bölgede ateşkes ilan edilmeli

Esed rejimi bölgede sivilleri katlediyor.

Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin "istikrar bozucu" eylemlerinin Suriye'de ateşkesin oluşturulması ve Suriye'nin kuzeyinde yerinden edilen yüz binlerce Suriyelinin güvenli bir şekilde geri dönüşünü engellediği vurgulanan açıklamada, "Acil bir ateşkes" ve insani yardım kuruluşlarına ihtiyaç sahiplerine ulaşması için tam erişim verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ayrıca "ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2254 sayılı kararının tüm ülkede İdlib de dahil olmak üzere ateşkesin sağlanması dahil, tüm gerekliliklerini yerine getirene kadar Esed rejiminin uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ABD elinden geleni yapacaktır." mesajı verildi.

8 askerimiz şehit edilmişti

7 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız şehit edildi.
  • Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu açıklamıştı.
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuşmuştu.

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Bakan Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin 'Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu' açıklamasında bulundu.
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