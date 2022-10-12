Dünya ABD Ukraynayı uzun vadede desteklemek için kendimizi hazırlıyoruz
AVRUPA

ABD: Ukrayna'yı uzun vadede desteklemek için kendimizi hazırlıyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri desteği uzun vadeli şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini bugünün acil ihtiyaçlarına göre ve uzun vadeli şekilde güçlendireceğiz. Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını desteklemek üzere kendimizi gelecek aylar ve yıllar için kendimizi hazırlıyoruz." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD: Ukraynayı uzun vadede desteklemek için kendimizi hazırlıyoruz
Foto/Arşiv

Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın başlangıcında konuşma yaptı.

"Rusya savaşı, Ukrayna ise kendini savunmayı seçti ve bunu muazzam yapıyor." diyen Austin, Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede "fethedeceğini", Ukrayna'nın karşı koyamayacağını, dünyanın ise olan biteni izleyeceğini sandığını belirtti.

Austin, "Bütün bu varsayımların ne kadar yanlış olduğunu görmek için muharebe alanına ve bu salona bakın." diye konuştu.

Birçok ülkenin Ukrayna ordusuna destek verdiğini, bunun muharebe alanında gözle görülür fark yarattığını ifade eden Austin, şunları dile getirdi:

"Ukrayna güçleri savaşın dinamiklerini değiştirdi ve yüzlerce yerleşimi Rus işgalinden kurtardı, binlerce kilometrekarelik alanı geri aldı. Bu zafer Ukrayna askerlerine aittir ancak temas grubunun güvenlik yardımı, verdiği eğitim ve bütün bunları idame çabaları hayati önem taşımaktadır."

NATO sonrası yeni plan: Ukrayna'dan bir hamle daha
DÜNYA
NATO sonrası yeni plan: Ukrayna'dan bir hamle daha

Konuşmasında "uzun vadeli" terimini 5 kez kullanan Austin, Ukrayna'ya "uzun vadeli" destek vermeleri gerektiğini kaydederek "Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini bugünün acil ihtiyaçlarına göre ve uzun vadeli şekilde güçlendireceğiz." diye konuştu.

Austin, bu kapsamda ABD'nin geçen hafta 1,1 milyar dolarlık askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu, bunun 18 HIMARS roket sistemi, mühimmat, yüzlerce araç, onlarca radar ve insansız hava araçları içerdiğini hatırlattı ve savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ABD yardımının 16,8 milyar doları bulduğunu söyledi.

Rusya'dan Batılı ülkelere uyarı: Karşı önlem alacağız
DÜNYA
Rusya'dan Batılı ülkelere uyarı: Karşı önlem alacağız

Rusya Ukrayna'da pazar yerini vurdu
DÜNYA
Rusya Ukrayna'da pazar yerini vurdu
Avrupada tasarruf dönemi

Avrupa'da tasarruf dönemi

İtalya'da tasarruf için yaz saati uygulaması uzatılabilir.​
Karadenizin tabanına çelikten şehir

Karadeniz'in tabanına çelikten şehir

Sakarya Gaz Sahası'nda önemli gelişme.
Astanadan renkli görüntüler: İki lider bir kez daha karşı karşıya geldi

​Adalet Bakanlığı Almanya'dan iadesini istedi.

​AB'nin Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığından tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Genel Başkan Yardımcısı son verileri paylaştı.

​Putin'in doğalgaz merkezi teklifine Türkiye'den ilk cevap.

Putin'den ​Avrupa'nın beklediği haber geldi

​Çalışmalar hız kazandı: Proje kısa süre sonra bitiyor.

Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek.
Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
Gündem

Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti devam ederken programının partisi tarafından sır gibi saklanması soru işaretlerine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı seyahatleri günler öncesinden saat saat planlanarak gazetecilerle paylaşılırken Kılıçdaroğlu programını gizli tutmayı tercih etti. ABD'de temasları devam eden CHP lideri, programlarına sadece beraberinde götürdüğü gazetecileri alması nedeniyle tepki çekti. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, "Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar." paylaşımında bulundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Joel Shulman'ın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Joel Shulman'ın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de Dünya Bankası'nda danışmanlık yapan ve yönettiği fonu batıran Joel Shulman ile bir araya geldi. Bu görüşme ise 'CHP'nin yeni ekonomik modeli bu mu?' sorusunu akıllara getirdi.
ABD: Ukrayna'yı uzun vadede desteklemek için kendimizi hazırlıyoruz
Dünya

ABD: Ukrayna'yı uzun vadede desteklemek için kendimizi hazırlıyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri desteği uzun vadeli şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini bugünün acil ihtiyaçlarına göre ve uzun vadeli şekilde güçlendireceğiz. Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını desteklemek üzere kendimizi gelecek aylar ve yıllar için kendimizi hazırlıyoruz." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.