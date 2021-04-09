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Dünya ABD Ulusal İstihbarat raporu açıklandı Avrupanın en kabalık şehri İstanbul olacak
AMERİKA

ABD Ulusal İstihbarat raporu açıklandı: Avrupa'nın en kabalık şehri İstanbul olacak

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin yayımladığı Küresel Eğilimler 2040 Raporu'nda İstanbul'un 2035 senesinde 18 milyon nüfusa ulaşacağı ve birinci sırada yer alacağı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
ABD Ulusal İstihbarat raporu açıklandı: Avrupanın en kabalık şehri İstanbul olacak
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ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin 4 yılda bir ve bul 7'incisi hazırlanan "Küresel Eğilimler 2040 Raporu" açıklandı. Raporun Türkiye ile ilgili tahminler de yer aldı.

"İstanbul 2035'te Avrupa'da zirvede yer alacak"

Rapora göre, Avrupa'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında 2035'te 18 milyon nüfusla İstanbul birinci sırada bulunurken, Paris 12 milyon ile ikinci, 10,6 ile Londra üçüncü olarak öngörülüyor.

Londra'yı 7 milyon ile Madrid'i de 6.2 milyon nüfus ile başkent Ankara takip ediyor. Rapordaki listenin ilk beşinde Türkiye'den iki şehir yer alıyor.

Nüfusun artış oranı azalacak

Öte yandan raporda 20 yıldaki nüfus gelişim tahminlerine göre ise, nüfusun artacağı ancak artış oranının azalacağı belirtiliyor. Ayrıca, raporda 2040 yılında 1,4 milyar insanın dünya nüfusuna eklenesi ve küresel nüfusun 9,2 milyara ulaşması bekleniyor.

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