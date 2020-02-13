Dünya ABD Umman Denizinde ağır silah dolu İran teknesine el koydu
ASYA

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koydu

ABD Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koydu

ABD kuvvetleri Umman Denizi'nde İran'a ait bota el koyduklarını açıkladı. Botta büyük miktarda ağır silah ele geçirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.

  • CENTCOM'dan yapılan açıklamada, “USS Normandy Savaş Gemisi'nde görevli ABD askerleri, 9 Şubat'ta Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde deniz güvenlik görevi yaparken uluslararası hukuk çerçevesinde bir dhov teknesine indi ve teknede büyük bir silah zulası tespit etti.” ifadesi kullanıldı.

Tekne ile ilgili incelemelerin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "150 adet Rus Kornet ATGM'lerinin modifiye edilmiş versiyonları olan Dehlavi ATGM tipi tanksavar füzesi, 3 adet İran yapımı karadan havaya füze, İran yapımı termal görüntü kapasiteli silah kontrol ekranı ve İran yapımı insansız hava ve kara araçları ile çok sayıda İran yapımı gelişmiş silah parçaları ele geçirildi." denildi.

Açıklamada, bu silahların, ABD donanmasına bağlı USS Forrest Sherman Muhrip gemisinin Umman Denizi'nde 25 Kasım'da ele geçirilen silahlarla aynı olduğu belirtildi.

Silahların halen ABD'nin elinde olduğu ve nihai durumunun değerlendirileceği kaydedilen açıklamada "Bu silahların İran'dan geldiği ve Yemen'deki Husilere gittiği değerlendirildi ki bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Husilere silah satılması, aktarılması veya tedarik edilmesini yasaklayan kararlarını ihlal ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca tekneye el konulmasına ilişkin görüntüler ve teknedeki silahlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı
DÜNYA
Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Trump'ın İran'a askeri yetkilerini kısıtlama tasarısı Senato'dan geçti
DÜNYA
Trump'ın İran'a askeri yetkilerini kısıtlama tasarısı Senato'dan geçti
Komandolar İdlibde

Komandolar İdlib'de

Bölgeye günlerdir askeri sevkiyat yapılıyor.
Tüm duyguları ile Elazığ depremi

Tüm duyguları ile Elazığ depremi

​Şok, korku, arayış, umut, sevinç, sabır, fedakarlık ve mucize...
ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı

​K1 Askeri Üssü katyuşa füzeleriyle hedef alındı.
CHP'de <br>ihraç salgını

CHP'de
ihraç salgını

Kocasakal ve Sevigen disipline sevk edildi.
İBB mahkemeye başvurdu

İBB mahkemeye başvurdu

Kanal İstanbul'un ÇED raporunun iptalini istediler.
GATA'da <br>10 tutuklama

GATA'da
10 tutuklama

​FETÖ soruşturmasında gözaltına alınmışlardı.

Esed'in <br>ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır

Esed'in
ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır

​Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 1915 kararına tepki.

Matematikte <br>dünya 1'incisi oldu

Matematikte
dünya 1'incisi oldu

Elanur Akıncı'ya Haluk Levent'ten eğitim bursu.

Isınmak için<br> eşyalarını yakıyorlar

Isınmak için
eşyalarını yakıyorlar

​TVNET ekibi İdlib'den son durumu aktardı.
Kupada erken final

Kupada erken final

Yarı finale yükselen Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​PFDK, Sörloth'la ilgili kararını verdi.
10 ülkeden<br> irtibata geçtiler

10 ülkeden
irtibata geçtiler

​Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması.
Yalova Belediye Başkan<br> Yardımcısı tutuklandı

Yalova Belediye Başkan
Yardımcısı tutuklandı

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirmişti.
Japonya'da<br> ilk ölüm

Japonya'da
ilk ölüm

Yeni tip koronavirüste son durum.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.