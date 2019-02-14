ABD üssünün taşınması için referanduma gidilecek​

Japonya’da merkezi hükümet ve Okinawa yerel hükümetini karşı karşıya getiren Ginowan şehrindeki ABD Deniz Kuvvetleri Futenma Hava İstasyonu’nun taşınma sürecine ilişkin 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek referandum için yürütülecek çalışmalar Perşembe günü başladı. Askeri üssün Nago şehrindeki Henoko bölgesine taşınması planına sert tepki gösteren yerel halk ve Okinawa Valisi Denny Tamaki, oylamanın üssün taşınması konusundaki yerel muhalefeti ortaya koyacağını ve merkezi hükümeti taşınma kararından vazgeçireceğini umuyor. Merkezi hükümetin ise kendisi için bağlayıcılığı bulunmayan referandum sonucuna bakmaksızın halihazırda bölgede yürütülen ıslah çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

18 yaş ve üstü Japon vatandaşlarının oy kullanma hakkına sahip olacağı referandumda seçmen, "evet", "hayır" ya da "hiçbiri" seçeneklerinden biri için oy kullanacak.

Başta yalnızca “evet” ve “hayır” seçeneklerini halk oyuna sunmayı planlayan valilik meclisi, oylamaya katılmayı reddeden Okinawa’daki bazı bölgelerin de referandumda tam olarak temsil edilebilmesi için "hiçbiri" seçeneğini de oy pusulasına ekleme kararı aldı.

Okinawa'daki ABD üssünün yukarıdan görünümü.

Geçtiğimiz Aralık ayının güncel seçmen kayıtlarına göre referandumda 290 bin civarında seçmenin oy kullanacağı açıklandı. Validen sert muhalefet Geçtiğimiz yılın Eylül ayında yapılan Okinawa valilik seçimleri süresince taşınma planını engellemek üzere seçim kampanyası yürüten Denny Tamaki, 396 bin 632 oy alarak galip gelmişti.

Bölgedeki Amerikan üssüne karşı yürüttüğü sert muhalefetle bilinen Tamaki, merkezi hükümeti süreci “oldu bittiye getirmekle” itham etmiş, kamuoyu yoklaması amacıyla referandum yapılacağını açıklamıştı. Hükümet ise, taşınmanın tek makul seçenek olduğu görüşünde. Washington ve Tokyo arasında 20 yıldan fazla bir süre önce tartışılmaya başlanan taşınma süreci, Okinawa’daki yerel halk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Yerel halk, Okinawa'daki üssün bölgeye uçak kazaları, güvenlik kaygısı gibi sorunlar getirdiğini savunuyor. Yerel halk, Japonya’daki Amerikan üslerinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapan Okinawa’daki tüm üslerin bölge dışına çıkarılmasını talep ediyor.

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ABD üssünün taşınması planlanan alanın kara kısmında çalışmalar 2015'te başlamış, Abe hükümeti Okinawa yerel hükümeti ile varılan anlaşmanın ardından 2016'nın Mart ayında inşaatı durdurmuştu.

İnşaat, Anayasa Mahkemesinin Okinawa hükümetini haksız bulmasının ardından 27 Aralık 2016'da tekrar başlamıştı. Mahkeme, Ginowan’da bulunan üssün bölge halkının yaşamını olumsuz etkilediğine hükmederek, hükümeti toplam 22 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.