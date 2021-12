ABD ve AB'de normal karşılanan sosyal medya düzenlemesi ‘Türkiye'de yapılınca ‘ifade özgürlüğüne darbe’ olarak adlandırılıyor

Saffet Özdemir

“Katarlılara sınavsız üniversite”, “Mülteci merkezi yalanı”, “Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a lüks yat yapılıyor”, “Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor,” “Ankara KADEM Öğrenci yurdundan silah çıktı”, “TOGG fabrikasındaki işçi ölümü gizleniyor”...

Tüm bunlar son zamanlarda Türkiye’de dolaşıma sokulan yalanlar, çarpıtmalar ve asılsız iddialar. Son dönemde neredeyse her geçen gün gerçeği yansıtmayan söylemlerle kitleler üzerinde olumsuz etki oluşturulmak isteniyor. Kişilik haklarını hedef alan gerçekten uzak paylaşımlarla birçok kişi hedef alınıyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Bu durumla mücadele için, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de bir sosyal medya düzenlemesi yürütülüyor. Henüz netleşmeyen düzenleme ilk olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine dayanacak ve sözleşmenin 10. maddesi referans alınacak. Sosyal medya yasası paylaşımların içeriğiyle ilgili olmasının yanında hukuki boyuta yönelen bir yapıya da sahip. Özellikle bu düzenlemenin dezenformasyon suçlarını belirlenmesi, sosyal medya şirketlerinin yalan içeriğinin kaldırılması ve kullanıcıların da sorumluluk alacağı maddeleri mevcut.

ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR

Bu çalışma, uluslararası medyada, Türkiye’nin ifade özgürlüğünü kısıtladığına yönelik algı operasyonuna dönüşmüş durumda. İlgili haberlerde bu doğrultuda görüşlere yer veriliyor. Hatta, ABD’li ünlü ekonomist Steve Hanke de, sosyal medya hesabından, birçok uluslararası medya kuruluşunun da yer verdiği Türkiye aleyhine bir çarpıtmada bulundu.

Bir tweet atan Hanke, “Erdoğan , sosyal medyada söylenenleri kısıtlamak için yasa çıkarmayı planlıyor. Recep Tayyip Erdoğan ,ifade özgürlüğünü ‘demokrasi için bir tehdit olarak nitelendiriyor” ifadelerini kullandı.

Pres. Erdogan plans to pursue legislation to restrict what's said on social media. RTE calls free speech a "threat to democracy." @CatoInstitute ranks TUR a terrible 122 of 162 countries in Human Freedom. It's going to get worse.

Ancak benzer çalışmalar ABD, Fransa, Rusya, Çin gibi ülkelerde de bulunuyor. Bu ülkelerde yürürlükte olan düzenlemeler için neredeyse olumsuz bir ifade bulunmuyor. Ancak Türkiye söz konusu olduğunda, bu çalışmayla demokrasinin yok edilmeye çalışıldığını söyleyecek kadar ileri gidiliyor.

ABD VE AB’DEKİ DÜZENLEMELER NELER?

Amerika Birleşik devletlerindeki sosyal medya düzenlemesi 1996 yılında internet içeriklerinin düzenlenmesine yönelik İletişim Uygunluk Yasasını kabul etmesiyle başladı. Amacı 18 yaşından küçükleri uygunsuz içeriklerden korumak olan bu yasanın devamında 28 Mayıs 2020’de Çevrimiçi Sansürü Önlemeye ilişkin kararname imzalandı. Kararname sosyal medya algısına yönelik belli görüşleri sansürlerken, belli görüşleri de ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile üçüncü kişilere de yönelik bir hukuki sorumluluk gerekli kılınıyor.

Avrupa Birliği özellikle terör olaylarına odaklanıyor ve bu yönde düzenlemeler yapmayı amaçlıyor. Diğer bir yandan sosyal medya platformlarına yönelik radikal söylevleri 1 saat içinde kaldırmayan kullanıcılara para cezası kesiliyor. Yürürlükte olan Genel Veri Koruma Düzenlemesi ile aralarında sosyal medya platformlarının da bulunduğu teknoloji şirketlerinin kullanıcıların verilerini depolaması ve kullanımına yönelik düzenlemeler mevcut. Telif haklarını da unutmayan Avrupa Birliği bu konuyu da düzenlemelerinin içine alıyor ve Telif haklarının ihlal edilmesi halinde bu içeriği kaldırmayan teknoloji şirketlerine yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Sosyal medya düzenlemeleri

Almanya’da sosyal medya yasasının kapsadığı suçlar: Şahsa yönelik hakaret İftira ve karalama propagandası Halkı suça teşvik etmek Halkı kışkırtmak Şiddet içerikli görsel ve işitsel yayınların paylaşımı Tehdit içeren paylaşımlar (ölüm tehdidi, cinsel taciz, sağlığa ve kişisel özgürlüğe yönelik tehdit) Terör örgütlerinin propagandası ve desteklenmesi Çocuk pornografisi içeren paylaşımlar Anayasaya aykırı sembollerin ve içeriklerin paylaşımı

Fransa

Fransa’da yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, 24 saat içerisinde ırk, din, cinsel yönelim ve cinsiyet temelli nefret söyleminin yanı sıra cinsel taciz kapsamına giren içeriklerin kaldırılması isteniyor. Terör ve çocuk istismarı alanlarındaki içeriklerin kaldırılması için öngörülen süre ise bir saat olarak tanımlanıyor. Bu içerikleri kaldırmayan sosyal medya şirketlerine 1,25 milyon euro’ya kadar para cezası kesilebilecek.

Rusya

Rusya'da son birkaç yıl içerisinde internete yönelik bir dizi düzenleme getirildi. Son olarak Kasım ayında yürürlüğe giren düzenlemeler, düzenleyici kurumlara "acil bir durum anında" internetin fişini çekme yetkisi veriyor. Ancak bunun nasıl uygulanabileceğine dair yasada netlik bulunmuyor. Bir başka düzenleme de 2015 yılında yapıldı. Bu düzenlemeyle sosyal medya şirketlerinin Rus vatandaşlarıyla ilgili verilerin bulunduğu sunucuları Rusya'da tutmaları zorunlu hale getiriliyor. Bu zorunluluğa uymadığı gerekçesiyle LinkedIn'e erişim kapatılırken, Facebook ve Twitter'a da bu zorunluluğa nasıl uyum göstereceklerine dair net bir plan ortaya koymadıkları için para cezası verildi.

Çin

Dünyadaki en katı kısıtlamalar ve düzenlemelerin uygulandığı yerlerin başında Çin geliyor. Çin'de Twitter, Google ve WhatsApp gibi sitelere erişim yasağı bulunuyor. Birçok kullanıcı VPN kullanarak, bu yasağı aşmaya çalışıyor. Çin Siber Alem İdaresi, geçen yıl içerisinde 700'den fazla web sitesini kapattığını ve 10 bine yakın mobil uygulamayı da "temizlediğini" açıkladı. Kapatılanlar arasında yasadışı bahis uygulamaları ve sitelerinin yanı sıra kişisel verileri çalmak amacıyla geliştirilen sahte uygulamalar da yer alıyor. Çin'de sosyal medya platformlarını ve mesajlaşmalarını takip eden ve siyasi açıdan hassas olarak değerlendirilen içerikleri tespit eden 100 binlerce siber polis bulunuyor.

