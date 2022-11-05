Dünya ABD ve Güney Kore tatbikatına süpersonik bombardıman uçağı da katılacak
ASYA

ABD ve Güney Kore tatbikatına süpersonik bombardıman uçağı da katılacak

ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti. Ortak askeri tatbikata süpersonik bombardıman uçağının da katılacağı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
ABD ve Güney Kore tatbikatına süpersonik bombardıman uçağı da katılacak
B-1B bombardıman uçağı

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sona ermesi planlanan tatbikata en az bir "B-1B" bombardıman uçağının dahil olacağı belirtildi.

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına Güney Kore, yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.

Kuzey Kore, tatbikat öncesinde tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 füze denemesi gerçekleştirmişti.

ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.

ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.

Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim’de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.

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