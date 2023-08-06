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ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatı öncesi Kim'den dikkat çeken ziyaret: Savaş hazırlıklarını güçlendirin

ABD ve Güney Kore yeni bir tatbikat hazırlığı yaparken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ndan ise dikkat çeken bir ziyaret ve açıklama geldi. Önemli silah fabrikalarını ziyaret eden Kim Jong-un ülkesinin silah teknolojisini geliştirme ve savaş hazırlıklarını güçlendirmesi yönünde mesajı verdi.

12:05 . 6/08/2023 Pazar
AA
Kim'in masanın üzerinden silahla hedef alarak atış yaptığına ilişkin fotoğraf, Kuzey Kore basını tarafından servis edildi.

Kim'in masanın üzerinden silahla hedef alarak atış yaptığına ilişkin fotoğraf, Kuzey Kore basını tarafından servis edildi.

Kuzey Kore basınındaki haberlere göre Kim, 3 günlük silah fabrikaları turunu tamamladı.


Tur kapsamında aralarında nükleer balistik füzeler için çeşitli sistemler üreten fabrikaları da gezen Kim, ismi açıklanmayan bir fabrikayı ziyaretinde, "Bu fabrikanın Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını mükemmelleştirme yolunda önemli sorumlulukları ve görevleri var." ifadesini kullandı.


Kim, seyir füzeleri ve insansız hava araçları için motor imal edilen fabrikada ise üretimi hızlandırma vurgusu yaparak, başka bir fabrikada da ülke askerlerinin taşıdığı silahların modernize edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Kim'in masanın üzerinden silahla hedef alarak atış yaptığına ilişkin fotoğraf, Kuzey Kore basını tarafından servis edildi.

Güney Kore Sejong Enstitüsü Analisti Cheong Seong Chang, Kim'in bu ziyaretle hem yerli silahların modernizasyonunu teşviki hem de Rusya'ya ihraç edilebilecek silahları denetlemeyi amaçladığını belirtti.


Kim'in ziyaretinin, ABD ve Güney Kore'nin bölgede yeni bir tatbikat hazırlığı yaptığı döneme gelmesi dikkati çekti.






#Kim Jong-un
#Kuzey Kore
#ABD
#Güney Kore
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