DünyaABD ve İngilizler PKK kıyafetigiyiyor
ORTADOĞU

ABD ve İngilizler PKK kıyafeti giyiyor

Suriye’de PKK/YPG’den kaçıp Kilis’te güvenlik güçlerine teslim olan 3 kadın ABD ve İngiltere’nin terör örgütüyle işbirliğini anlattı. K.Y. şunları söyledi: Cizire’de Amerika ve İngiliz askerlerinin kampları bulunuyordu. Onlar da bizimle YPG kıyafeti giyiyordu. Hatta Cizire’deki çoğu taburda 2-3 yabancı asker vardı.

Haber MerkeziYeni Şafak
PKK’nın Suriye kolu YPG’den kaçarak Türkiye’ye sığınan 3 kadın, örgütün kontrolündeki bölgelerde Batılı ülkelerin askeri kampları bulunduğunu itiraf etti.
PKK’nın Suriye kolu YPG’den kaçarak Türkiye’ye sığınan 3 kadın, örgütün kontrolündeki bölgelerde Batılı ülkelerin askeri kampları bulunduğunu itiraf etti.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’den kaçarak Türkiye’ye sığınan tutuklu üç kadın, örgütün kontrolündeki bölgelerde Batılı ülkelerin askeri kampları bulunduğunu itiraf etti. Suriye’nin Azez bölgesinde sınırı geçerek Kilis’te güvenlik güçlerine teslim olan ve “silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üyelik” suçlarından tutuklu yargılanan örgüt üyeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere başvurdu. İfadelerinde terör örgütü PKK/PYD’nin bazı ülkelerle ilişkisini anlatan tutuklular, örgüte arkadaşları ve çevrelerindekilerin yönlendirmesiyle katıldıklarını söyledi.

YPG KIYAFETİ GİYİYORLAR

K.Y, ifadesinde Suriye’nin Haseke bölgesinde bulunan ve örgütün sözde “Cizire kantonu” diye adlandırılan bölgede görev aldığını belirterek, şunları anlattı: “Cizire kantonundayken bire bir Amerika ve Britanya askerlerinin kampları bulunuyordu. Onlar da bizim gibi YPG kıyafeti giyiyordu hatta Cizire’de bulunan çoğu taburda iki-üç yabancı asker vardı. Ayrıca, burada TİKKO ve diğer sol grupların ‘Hareketli Enternasyonel’ isimli taburları vardı. Bunlar da eğitim ve yaşam yönleriyle serbest fakat savaş anında bizimle beraber hareket ediyorlardı.”

YENİ HENDEK PLANI

İfadesinde örgütün Türkiye ile ilgili ikinci bir “hendek operasyonu” planladığını iddia eden K.Y, şunları dile getirdi: “Cizire kantonunda bulunduğum sırada yapılan örgüt içi değerlendirme ve talimat toplantılarında Türkiye’deki YPS, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde gizli yapılanmalara gittiklerini, silah ve mühimmat depoladıklarını, Türkiye’nin hiç beklemediği bir zamanda yeni bir hendek savaşı başlatarak kesin sonuç elde edeceklerini, öncekinden farklı olarak daha fazla kitlenin harekete geçirileceği yönünde konuşmaların olduğundan bahsedilirdi. Amaçlarının Türkiye’yi, Suriye gibi ele geçirip savaş ülkesi haline getirip sözde bağımsız bir devlet kurmak olduğu konuşulmaktaydı. Ayrıca, bunun için yeni hazırlıklara başlandı.”

NE İSTERSEK ABD GÖNDERİYOR

İfadesinde, “Amerika, bize açıktan, her şekilde, ister askeri ister mühimmat, isterse lojistik destek vermekteydi” diyen Y.M, şunları belirtti: “Çoğu taburda üç-beş Amerikalı, Kanadalı veya İngiliz bulunur. Ayrıca, Türkiye’de sol örgütlerin MLKP-TİKKO gibi, burada ‘Enternasyonel Tabur’ isimli yapılanmaları vardır. Türkiye’de faaliyette bulunan sol grupların, MLKP, TİKKO, MLSP gibi örgütlerin taburları Serekaniye’dedir (Rasulayn), iç işlerinde serbest, dış işlerinde YPG’ye bağlı hareket ederler."

  • Mühimmat Afrin’den
  • Suriye uyruklu R.I. da örgüte katıldıktan sonra Türkiye sınırındaki Peno köyünde görevlendirildiğini söyledi. Bir süre mevzilerde görevlendirildiğini anlatan R.I, şu bilgileri verdi: “Örgütte bulunduğum süre içinde başka mevzilerde Rus askerlerini gördüm. Rus askerlerinin kendi cepheleri bulunuyordu. Bu askerlerin herhangi bir örgütle savaştığını görmedim. Örgütün elinde kalaşnikof, biksi, el bombası, havan topu, mayın, doçka, M16 piyade tüfeği, kanas, roketler ve Cizire kantonunda panzer, Hummer gibi araçlar benim gördüğüm silahlardı. Mühimmat depolarını mağaralara, evlerin altına ve tünellerin içlerine yapmaktadırlar. Mühimmat bize Afrin’den gelmektedir.”

Sözde ordu itirafı

Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın elebaşları, Suriye’de kendi ordularını kurmayı amaçladıklarını itiraf etti. İngiliz The Times’ın haberine göre, örgüt elebaşlarından Abdülkadir Effedili, ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, “Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz” dedi. Türkiye, İran ve Beşşar Esed rejimine aid güçlerin, örgütün elindeki tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları güveni, “İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz” sözleriyle ifade etti. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 22 Aralık 2017’de, DEAŞ’ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu.
ÖNERİLEN VİDEOLAR
Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.

KAPAT

YUKARI