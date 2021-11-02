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ABD ve İsrail'den ortak tatbikat: İran'la olası bir çatışmaya hazırlanıyorlar

İran'la muhtemel bir çatışmaya hazırlanan ABD Deniz Piyadelerinden özel bir birlik, İsrail deniz komandolarıyla ortak tatbikata başladı. ABD güçlerinin, tatbikatın ardından Körfez bölgesine sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

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Haber Merkezi AA
ABD ve İsrailden ortak tatbikat: İranla olası bir çatışmaya hazırlanıyorlar
ABD ve İsrail'den ortak tatbikat

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, ABD muhribiyle gelen ABD Task Force 51 Özel Gücü, daha sonra hava yoluyla İsrail'in güneyindeki Eilat kentine nakledildi.

Haberde, daha önce de ortak tatbikat yapan ABD-İsrail güçlerinin ilk defa "İran'ın bölgedeki bir Amerikan konsolosluğunu veya bir gemiyi ele geçirmeye çalışacağı" senaryosuyla tatbikat yaptığı ifade edildi.

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TATBİKATTAN SONRA KÖRFEZ BÖLGESİNE SEVK EDİLECEKLER

ABD güçlerinin tatbikatın ardından Körfez bölgesine sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

İsrail Donanması ile deniz komando birimi Şayetet 13'ün katıldığı tatbikatla, Tahran'a karşı gövde gösterisi yaparak onu caydırma ve İsrail-ABD arasındaki işbirliğini göstermenin hedeflendiği belirtildi.

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