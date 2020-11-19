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Dünya ABD Venezuelaya büyükelçi atadı Kolombiyadan görev yapacak
AMERİKA

ABD Venezuela'ya büyükelçi atadı: Kolombiya'dan görev yapacak

ABD Venezuela'ya 10 yıl aradan sonra büyükelçi atadı. James Story'nin büyükelçi adaylığı, çarşamba günü ABD Senatosunun sesli oylamasıyla onaylandı. Story'nin görevini, komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yürüteceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği.
Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği.

ABD Venezuela'ya 10yıl sonra büyükelçi atadı. James Story'nin büyükelçi adaylığı, çarşamba günü ABD Senatosunun sesli oylamasıyla onaylandı.

GÖREVİNİ KOLOMBİYA'DAN YÜRÜTECEK

Story'nin ABD'nin Caracas Büyükelçiliği görevini, komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yürüteceği belirtildi.

James Story'nin, ABD başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD'nin Venezuela politikasına rehberlik etmede önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.

ABD-Venezuela ilişkileri, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde bozulmaya başlamıştı.

ABD ve Venezuela, 2010 yılından bu yana karşılıklı büyükelçi atamadı.

Washington yönetiminin, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yu desteklemesinin ardından iki ülke geçen yıl diplomatik ilişkilerini tamamen koparmış, diplomatlarını geri çekmişti.

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