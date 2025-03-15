ABD Yemen'i bombalıyor: Trump'tan orduya Husilere ait hedefleri 'vur' emri

ABD Başkanı Donald Trump, orduya Yemen'de Husilere ait hedefleri vurma emri verdiğini söyledi. İran'ın Husilere verdiği desteğin son bulması gerektiğini söyleyen Trump, "Husilerin saldırıları durmazsa daha önce görmedikleri bir cehennem üzerlerine yağacak." dedi. Tahran yönetiminin desteğinin ve tehditlerinin sona ermemesi durumunda ABD'nin İran'ı sorumlu tutacağını ifade eden Trump, "Bu işin şakası olmayacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD saldırılarında en az dokuz kişinin öldüğünü, dokuz kişinin de yaralandığını duyurdu.
ABD, Yemen'de Husilere ait birçok hedefi hava saldırılarıyla vurdu.
"Amacımıza ulaşıncaya kadar ölümcül güç kullanacağız"
Trump, Husilerin Amerikan ve diğer ülkelere ait gemilere, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı acımasız bir korsanlık, şiddet ve terör kampanyası yürüttüğünü ifade etti.
Amerikan gemilerine yapılan saldırıların tolere edilmeyeceğini kaydeden Trump, amaçlarına ulaşıncaya kadar ezici ve ölümcül güç kullanacaklarını da söyledi.
Trump, ABD ordusunun Amerikan deniz taşımacılığını, hava ve deniz varlıklarını korumak ve Seyrüsefer Özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Husi liderlerine, hedeflerine ve füze savunma sistemlerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.
"Saldırılarınız durmazsa üzerinize cehennem yağacak"
"Tüm Husi teröristlerine sesleniyorum. Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Eğer durmazsa üzerinize daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem yağacak."
İran'a seslendi: Husilere desteği kesin
Trump yaptığı açıklamada İran'a da bir mesaj yolladı.
Tahran yönetiminin Husilere verdiği desteği derhal kesmesi konusunda çağrıda bulunan Trump, "Amerikan halkını, başkanlarını veya küresel deniz yollarını tehdit etmeyin. Eğer bunu yaparsanız, dikkat edin, çünkü Amerika sizi tam anlamıyla sorumlu tutacak ve bu işin şakası olmayacak." ifadelerini kullandı.
En az dokuz ölü
Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD saldırılarında dokuz kişinin öldüğünü, dokuz kişinin de yaralandığını duyurdu.