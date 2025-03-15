ABD Yemen'i bombalıyor: Trump'tan orduya Husilere ait hedefleri 'vur' emri

ABD, Yemen'de Husilere ait birçok hedefi hava saldırılarıyla vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump , resmen Yemen'deki Husilere savaş açtı.

ABD ordusuna, Husilere karşı kesin ve güçlü bir askeri operasyon başlatma emri verdiğini söyleyen Trump, " Joe Biden’ın tepkisi acınası derecede zayıf kaldı, bu yüzden dizginlenmemiş Husiler saldırılarını sürdürdü. " dedi.

"Amacımıza ulaşıncaya kadar ölümcül güç kullanacağız"

Trump, Husilerin Amerikan ve diğer ülkelere ait gemilere, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı acımasız bir korsanlık, şiddet ve terör kampanyası yürüttüğünü ifade etti.

Amerikan gemilerine yapılan saldırıların tolere edilmeyeceğini kaydeden Trump, amaçlarına ulaşıncaya kadar ezici ve ölümcül güç kullanacaklarını da söyledi.

Trump, ABD ordusunun Amerikan deniz taşımacılığını, hava ve deniz varlıklarını korumak ve Seyrüsefer Özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Husi liderlerine, hedeflerine ve füze savunma sistemlerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

"Saldırılarınız durmazsa üzerinize cehennem yağacak"

Husileri hedef alarak hiçbir terör gücünün Amerikan ticari ve savaş gemilerinin dünya denizlerinde özgürce seyretmesini engelleyemeyeceğini ifade eden Trump şunları söyledi:

"Tüm Husi teröristlerine sesleniyorum. Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Eğer durmazsa üzerinize daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem yağacak."

İran'a seslendi: Husilere desteği kesin

Trump yaptığı açıklamada İran'a da bir mesaj yolladı.

Tahran yönetiminin Husilere verdiği desteği derhal kesmesi konusunda çağrıda bulunan Trump, "Amerikan halkını, başkanlarını veya küresel deniz yollarını tehdit etmeyin. Eğer bunu yaparsanız, dikkat edin, çünkü Amerika sizi tam anlamıyla sorumlu tutacak ve bu işin şakası olmayacak." ifadelerini kullandı.

En az dokuz ölü

Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD saldırılarında dokuz kişinin öldüğünü, dokuz kişinin de yaralandığını duyurdu.







