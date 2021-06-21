​ABD yönetimi Ortadoğu'daki askeri varlığını azaltıyor. ​

Biden yönetimi, Doğu'daki ABD füzesavar sistemlerinin sayısını keskin bir şekilde azalttığını söyledi.

SAVAŞ UÇAKLARI AZALTILIYOR

Yetkililere göre Pentagon, Irak, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden yaklaşık sekiz Patriot füzesavar bataryası geri çekiliyor. Yetkililer, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması veya Thaad sistemi olarak bilinen başka bir füzesavar sisteminin Suudi Arabistan'dan çekildiğini ve bölgeye atanan savaş uçaklarının azaltıldığını söyledi.

ABD ayrıca, yetkililerin Irak güçlerinin ülkeyi güvence altına alabileceğine karar vermesi nedeniyle geçen yıl asker sayısını yarı yarıya indirmişti. Yetkililer, daha önce bildirilmeyen son indirimlerin, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı değişiklikler hakkında bilgilendirdiği 2 Haziran tarihli bir çağrının ardından bu ayın başlarında başladığını söyledi. Yetkililer, kaldırılan askeri donanımın çoğunun Suudi Arabistan'dan geldiğini söyledi.

REKLAM