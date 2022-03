ABD yönetimi ülkede bulunan Ukraynalılara 18 ay "Geçici Koruma Statüsü" verecek

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden planlı ve gerekçesiz saldırıları devam eden bir savaşa, anlamsız şiddete ve Ukraynalıların başka ülkelerde mülteci olmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

Mayorkas, ABD'nin bu dönemde Ukraynalıları korumaya devam edeceğini belirterek ABD'nin 1 Mart itibarıyla ülkedeki Ukrayna vatandaşlarına 18 aylığına geçici koruma hakkı vereceğini duyurdu.

I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr REKLAM March 3, 2022

"Geçici Koruma Statüsü"nün devam eden silahlı çatışma, çevre felaketi ya da olağanüstü durumlar halinde ilgili ülkelerin vatandaşlarına verildiğini belirten Mayorkas, Ukrayna'nın hem silahlı çatışma hem de olağanüstü koşullarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Söz konusu statüye alınan kişiler, ülkelerine sınır dışı edilemiyor ve çalışma iznine başvurabiliyor.