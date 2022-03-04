Dünya ABD yönetimi ülkede bulunan Ukraynalılara 18 ay "Geçici Koruma Statüsü" verecek
AMERİKA

ABD yönetimi ülkede bulunan Ukraynalılara 18 ay "Geçici Koruma Statüsü" verecek

ABD yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 Mart tarihi itibarıyla ABD'de bulunan Ukrayna vatandaşlarına 18 aylık "Geçici Koruma Statüsü" verileceğini açıkladı. ABD'deki Ukraynalılara verilecek statü ile kişiler sınır dışı edilemeyecek ve çalışma izni alabilecek.

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Haber Merkezi AA
ABD yönetimi ülkede bulunan Ukraynalılara 18 ay Geçici Koruma Statüsü verecek
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ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden planlı ve gerekçesiz saldırıları devam eden bir savaşa, anlamsız şiddete ve Ukraynalıların başka ülkelerde mülteci olmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

Mayorkas, ABD'nin bu dönemde Ukraynalıları korumaya devam edeceğini belirterek ABD'nin 1 Mart itibarıyla ülkedeki Ukrayna vatandaşlarına 18 aylığına geçici koruma hakkı vereceğini duyurdu.

"Geçici Koruma Statüsü"nün devam eden silahlı çatışma, çevre felaketi ya da olağanüstü durumlar halinde ilgili ülkelerin vatandaşlarına verildiğini belirten Mayorkas, Ukrayna'nın hem silahlı çatışma hem de olağanüstü koşullarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Söz konusu statüye alınan kişiler, ülkelerine sınır dışı edilemiyor ve çalışma iznine başvurabiliyor.

Biden'dan ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısı: Dünya savaşına yol açabilir
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenerek Rusya'nın artan askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılması çağrısında bulundu.
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Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin \"hızlıca karışabileceği\" konusunda uyarıda bulundu.
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Rusya, sınır bölgesine 100 binden fazla asker yığmasına rağmen, Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları ısrarla reddediyor.
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Ancak Moskova, komşusu Belarus ile birlikte büyük çaplı ortak askeri tatbikatlara başladı. Ukrayna ise Rusya'yı deniz erişimini engellemekle suçladı.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa'nın yıllardır karşılaştığı en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
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NBC News'e konuşan Başkan Biden, \"Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı\" dedi.
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Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, \"Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir\" diye konuştu.
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Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden \"Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız\" dedi.
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Öte yandan dünya liderleri de tırmanan Ukrayna gerilimini azaltabilmek için diplomasi trafiğindeydi.<br><br>Moskova ve Kiev yönetimleri, Perşembe günü geç saatlerde Fransız ve Alman yetkililerle Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin ilk gününde herhangi bir ilerleme sağlayamadıklarını duyurdu.
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İngiliz Başbakan Boris Jonhson ise \"güçlü caydırıcılık\" ve \"sabırla sürdürülecek diplomasi\" ile krizden bir çıkış yolu bulunabileceğini ancak risklerin \"çok yüksek\" olduğunu söyledi.
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Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jeans Stoltenberg ile bir basın toplantısı düzenleyen Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik henüz bir karar almadığını düşündüğünü belirtti ve \"Ancak bu da çok yakın bir zamanda kötü şeyler gerçekleşmeyecek anlamına gelmez\" dedi.
Biden'dan ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısı: Dünya savaşına yol açabilir
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik çağrısının ardından bir kritik uyarı da ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirten ABD lideri, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir. Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar" dedi.

Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayakta alkışlandı
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Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayakta alkışlandı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'na hitap etti.

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