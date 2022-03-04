ABD yönetimi ülkede bulunan Ukraynalılara 18 ay "Geçici Koruma Statüsü" verecek
ABD yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 Mart tarihi itibarıyla ABD'de bulunan Ukrayna vatandaşlarına 18 aylık "Geçici Koruma Statüsü" verileceğini açıkladı. ABD'deki Ukraynalılara verilecek statü ile kişiler sınır dışı edilemeyecek ve çalışma izni alabilecek.
ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden planlı ve gerekçesiz saldırıları devam eden bir savaşa, anlamsız şiddete ve Ukraynalıların başka ülkelerde mülteci olmasına yol açtı." ifadesini kullandı.
Mayorkas, ABD'nin bu dönemde Ukraynalıları korumaya devam edeceğini belirterek ABD'nin 1 Mart itibarıyla ülkedeki Ukrayna vatandaşlarına 18 aylığına geçici koruma hakkı vereceğini duyurdu.
I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr
"Geçici Koruma Statüsü"nün devam eden silahlı çatışma, çevre felaketi ya da olağanüstü durumlar halinde ilgili ülkelerin vatandaşlarına verildiğini belirten Mayorkas, Ukrayna'nın hem silahlı çatışma hem de olağanüstü koşullarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Söz konusu statüye alınan kişiler, ülkelerine sınır dışı edilemiyor ve çalışma iznine başvurabiliyor.