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ABD yönetiminden Türkiye'ye F-16 satışına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışının ele alındığı da bildirildi. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini ifade etti.

22:55 - 14/12/2023 Perşembe
AA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bir kez daha bildirdi.

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi.

Kirby, iki liderin görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ve İsrail-Filistin meselesini ele aldıklarını, ayrıca İsveç'in NATO üyelik sürecini de konuştuklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de yorum yapan Kirby, "(Türkiye'ye yönelik) F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.




#F-16
#ABD
#Türkiye
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