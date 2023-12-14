ABD yönetiminden Türkiye'ye F-16 satışına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ele alındı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.