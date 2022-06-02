ABD yönetiminden yeni yaptırımlar: Putin'e yakın Rus elit ve yetkililere uygulanacak

ABD polisi siyahi hamile kadına beş kez ateş etti

Kansas City polisinin, geçtiğimiz cuma günü çalıntı bir aracı ararken hamile bir kadını silahla 5 kez vurduğu açıklandı.



Yerel yetkililer genç kadının polisin ateş açması sonucunda ağır yaralandığını doğrulayarak, daha sonra kaldırıldığı hastanede sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.



Missouri Eyalet Karayolu Devriye Polisi, olaya karışan iki polis memurunun açığa alındığını duyurdu.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



