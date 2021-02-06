Dünya ABD Yüksek Mahkemesi kiliselere getirilen toplu ibadet yasağını kaldırdı
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ABD Yüksek Mahkemesi kiliselere getirilen toplu ibadet yasağını kaldırdı

ABD Yüksek Mahkemesi, California eyaleti yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı mekanlarda yapılan toplu ibadetleri yasaklayamayacağına hükmetti. Mahkeme kararına göre, eyalet yönetimi kapalı mekanlarda ibadete yüzde 25 kapasite sınırlaması getirebilecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Yüksek Mahkemesi, California Valiliğinin salgın nedeniyle kapalı mekanlarda toplu dini ayinleri sınırlaması üzerine kiliselerin açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

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  • Mahkemenin 3'e karşı 6 oyla kabul ettiği kararda, eyalet yönetiminin kiliselerin iç mekanlarında ayin yapmayı yasaklayamayacağı ancak yüzde 25 kapasite sınırlaması getirebileceği kaydedildi.

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"Düzenlemeler tarafsız değil"

Karara ilişkin gerekçede, "Hollywood stüdyolarında insanlar bir araya gelip şarkı söyleyebiliyorsa, kiliselerde bunun yapılamaması düzenlemelerin tarafsız olmadığını gösterir." ifadesi kullanıldı.

  • California Valisi Gavin Newsom, artan salgın vakaları nedeniyle 13 Temmuz 2020’de eyalet genelinde kilise içinde toplu ayin yapılmasına yasak getirmiş, kiliseler de bu yasağı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.
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