Dünya ABD Yüksek Mahkemesindeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe yol açtı
AMERİKA

ABD Yüksek Mahkemesindeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe yol açtı

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemedeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi, başkent Washington'da alınan güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemede de kısa süreli panik yaşandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme binasında bomba olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edileceği bildirildi.

Biden yemin töreninden önce ayine katıldı
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Biden yemin töreninden önce ayine katıldı

Kısa süre sonra, ihbarın asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de vazgeçildiği öğrenildi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.

Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor
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Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump daha sonra Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanına gidecek ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı daha sonra Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçacak.


Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

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