Dünya ABDde 9 kişinin ölümüne sebep olan kazanın sürücüsü 13 yaşında çocuk çıktı
AVRUPA

ABD'de 9 kişinin ölümüne sebep olan kazanın sürücüsü 13 yaşında çocuk çıktı

ABD’nin Teksas eyaletinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına yol açan kamyonetin sürücüsünün, 13 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi AA
ABDde 13 yaşındaki kamyonet sürücüsü 9 kişinin ölümüne sebep oldu
Arşiv

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), Andrews kasabası yakınlarındaki bir oto yolda 15 Mart Salı akşamı yaşanan kazaya dair detayları paylaştı.

NTSB, kazaya sebep olan kamyonet sürücüsünün 13 yaşında kız çocuğu olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

NTSB Başkan Vekili Bruce Landsberg, çarpışan araçların hızlarının yüksek olduğuna işaret ederek incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Ehliyete başvuru yaşının 14 olduğu Teksas yasalarına göre, sürücü ehliyeti bulunan bir kişi ya da bir eğitmen gözetiminde araç kullanabilmeye imkan tanıyan "geçici ehliyet" 15 yaşında alınabiliyor.

  • Kazada, minibüsteki golf takımının 6 oyuncusu ve teknik direktörüyle kamyonetteki 13 yaşındaki kız ve yanındaki kişi ölmüş, 2 öğrenci yaralanmıştı.

Yetkililer, yaralı öğrencilerin kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyiye gittiği bilgisini paylaştı.

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