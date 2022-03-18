ABD'de 9 kişinin ölümüne sebep olan kazanın sürücüsü 13 yaşında çocuk çıktı

ABD’de korkunç kaza!

ABD'nin Los Angeles şehrinde korkunç bir kaza trafik kazası meydana geldi.



Oldukça süratli seyreden bir otomobil, kavşağa geldiğinde de hız kesmeyince karşı şeritte bekleyen araçların arasına daldı. Feci kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayda 2 araç adeta hurdaya dönerken, 3 araçta da hasar oluştu.



Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.



