ABD'de 4 yaşındaki çocuğa 'cinsiyetsizlik' adı altında istismar filmi

Kasım ayından HBO Max'ta Transhood ismiyle yayına giren belgesel film, beş yıl boyunca gözlemlediği dört trans çocuğu ve ailelerinin yaşamını konu alıyor.
Film, çocukların ailesi ile birlikte yaşamı ve sözde yeni hayatlarına cinsiyet değiştirmeden şekilsel değişikliklerle adapte olmasının kolay yoldan sağlanabileceğini anlatıyor.
Bu sapkın duruma, çocuklar ve gençlerin geçiş sürecini normalleştirmeye, nasıl adapte olacağını izleyiciye anlatan sahneler, tıbbi değişiklikleri düşünmeden önce saç stillerini, kıyafetlerini veya zamir tercihlerini değiştirebilecekleri sosyal bir süreç olduğunu vurguluyor.
Filmin yayına girmesinden kısa süre sonra birçok kişi sosyal medya üzerinden söz konusu filmi "çocuk istismarı aracı" olarak niteledi. Bu durumun açıkça bir rezalet olduğu dile getirildi.
4 yaşındaki çocuğun videosuna tepki yağdı
Filmde yer alan çocuklardan biri Phoenix. Phoenix'in çekimler başladığında dört yaşında olduğu ve kendilerinin istismar edildiğinin farkında olmayan filmdeki dört gençten en küçüğü olduğu dikkati çekiyor.
Phoenix, dahil edildiği bir etkinlikte hissettiği cinsiyet ne ise onu herkesin önünde söylemesi isteniyor. Biyolojik olarak erkek olan Phoenix kız hissettiğini söylüyor ancak bunu ifade ederken utanıyor.