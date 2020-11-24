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Dünya ABDde 4 yaşındaki çocuğa cinsiyetsizlik adı altında istismar filmi
AMERİKA

ABD'de 4 yaşındaki çocuğa 'cinsiyetsizlik' adı altında istismar filmi

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 18 yaş altı çocukların trans yaşama nasıl ayak uydurduklarını anlatan film tepkilere neden oldu. Filme konu olan çocuklardan en küçüğünün henüz 4 yaşında olması dikkati çekti. Kasım ayı içerisinde yayına giren Transhood isimli filmi izleyenler bunun açık bir şekilde "çocuk istismarı" olduğunu vurguladı. Sosyal medyada yayılan bir videoda 4 yaşındaki erkek çocuğu Phoenix'in nasıl hissettiğini sorduklarında 'kız gibi hissettiğini' söylemekten utandığı görüntüler büyük tepki topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transhood isimli film verdiği akıl almaz, çirkin mesajlarla büyük tepki topluyor.
Transhood isimli film verdiği akıl almaz, çirkin mesajlarla büyük tepki topluyor.

Kasım ayından HBO Max'ta Transhood ismiyle yayına giren belgesel film, beş yıl boyunca gözlemlediği dört trans çocuğu ve ailelerinin yaşamını konu alıyor.

Film, çocukların ailesi ile birlikte yaşamı ve sözde yeni hayatlarına cinsiyet değiştirmeden şekilsel değişikliklerle adapte olmasının kolay yoldan sağlanabileceğini anlatıyor.

Bu sapkın duruma, çocuklar ve gençlerin geçiş sürecini normalleştirmeye, nasıl adapte olacağını izleyiciye anlatan sahneler, tıbbi değişiklikleri düşünmeden önce saç stillerini, kıyafetlerini veya zamir tercihlerini değiştirebilecekleri sosyal bir süreç olduğunu vurguluyor.

Filmin yayına girmesinden kısa süre sonra birçok kişi sosyal medya üzerinden söz konusu filmi "çocuk istismarı aracı" olarak niteledi. Bu durumun açıkça bir rezalet olduğu dile getirildi.

4 yaşındaki çocuğa 'cinsiyetsizlik' üzerinden istismar filmi
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4 yaşındaki çocuğa 'cinsiyetsizlik' üzerinden istismar filmi
ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 18 yaş altı çocukların trans yaşama nasıl ayak uydurduklarını anlatan film tepkilere neden oldu. Filme konu olan çocuklardan en küçüğünün henüz 4 yaşında olması dikkati çekti. Kasım ayı içerisinde yayına giren Transhood isimli filmi izleyenler bunun açık bir şekilde 'çocuk istismarı' olduğunu vurguladı. Sosyal medyada yayılan bir videoda 4 yaşındaki erkek çocuğu Phoenix'in nasıl hissettiğini sorduklarında 'kız gibi hissettiğini' söylemekten utandığı görüntüler büyük tepki topladı.

4 yaşındaki çocuğun videosuna tepki yağdı

Filmde yer alan çocuklardan biri Phoenix. Phoenix'in çekimler başladığında dört yaşında olduğu ve kendilerinin istismar edildiğinin farkında olmayan filmdeki dört gençten en küçüğü olduğu dikkati çekiyor.

Phoenix, dahil edildiği bir etkinlikte hissettiği cinsiyet ne ise onu herkesin önünde söylemesi isteniyor. Biyolojik olarak erkek olan Phoenix kız hissettiğini söylüyor ancak bunu ifade ederken utanıyor.

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