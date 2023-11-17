ABD'de 6 bin 300 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsa verilen ceza 'pes' dedirtti

Jonathon Lester Edwards
Edwards çevrimiçi bir sohbet odasında Nadia isimli Amerikalı bir kadınla konuşuyordu. Edwards'ın, bir bebek sahibi olabilmeleri ve çocuğa cinsel istismarda bulunabilmeleri için Nadia'yı yaşaması için bölgesel Victoria'ya getirme planı vardı.
İğrenç çift, yetkililerin bebeğin varlığından haberdar olmaması için evde doğum yapmayı bile tartışmıştı.
Edwards ona kira ödemeden yaşayabileceğini ve Avustralya'ya uçuş ücretinin yarısını kendisinin ödeyeceğini söyledi.
Kısa bir süre sonra Nadia, Edwards'ın mesajlarına yanıt vermeyi bıraktı ancak çevrimiçi pedofil sohbet odalarında başkalarıyla iletişim kurmaya devam etti.
Yetkililerin takibine takılan Edwars'ın evine düzenlenen operasyonda ise şok görüntüler ile karşı karşıya kalındı.
ABC, Edwards'ın küçük çocuklara yönelik zalimce eylemlerini detaylandırmamayı tercih etti ancak iğrenç planları arasında işkence ve tecavüz de vardı.
Verilen ceza şoke etti
Edwards iki hafta öncesine kadar kefalet ile serbest bıraklmıştı. Geçtiğimiz gün yapılan duruşmada ise cezası belli oldu.
Yargıç Chambers, Edwards'ı iki yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Tanınma kararı, 4 yıllık iyi hal teminatına ve cinsel suçlu tedavi programına uymaya bağlı olarak 20 ay sonra serbest bırakılmasına olanak tanıyacak.
Mahkemeye, rehabilitasyonunda bir destek ağının zorunlu olacağını söyledi.