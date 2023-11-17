|
Dünya

ABD'de 6 bin 300 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsa verilen ceza 'pes' dedirtti

ABD'de 34 yaşındaki Jonathon Lester Edwards çocuk istismarı suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkemeden indirimli ceza almak için yaptığı ve planladığı tüm suçları itiraf etti. Korkunç olay ülkede infiale neden olurken hakimin verdiği ceza ise 'pes' dedirtti.

14:38 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 14:38 - 17/11/2023 Cuma
Diğer
Jonathon Lester Edwards

Jonathon Lester Edwards

Edwards
'ı önce ABD yetkilileri, ardından da Avustralya Federal Polisinin takibine düştü. ABD polisinin, Edwards'ı takibe almasının sebebi ise Nadia isimli bir kadınla yaptığı konuşmalar oldu.

Edwards çevrimiçi bir sohbet odasında Nadia isimli Amerikalı bir kadınla konuşuyordu. Edwards'ın, bir bebek sahibi olabilmeleri ve çocuğa cinsel istismarda bulunabilmeleri için Nadia'yı yaşaması için bölgesel Victoria'ya getirme planı vardı.


İğrenç çift, yetkililerin bebeğin varlığından haberdar olmaması için evde doğum yapmayı bile tartışmıştı.


Edwards ona kira ödemeden yaşayabileceğini ve Avustralya'ya uçuş ücretinin yarısını kendisinin ödeyeceğini söyledi.


Kısa bir süre sonra Nadia, Edwards'ın mesajlarına yanıt vermeyi bıraktı ancak çevrimiçi pedofil sohbet odalarında başkalarıyla iletişim kurmaya devam etti.


Yetkililerin takibine takılan Edwars'ın evine düzenlenen operasyonda ise şok görüntüler ile karşı karşıya kalındı.


ABC, Edwards'ın küçük çocuklara yönelik zalimce eylemlerini detaylandırmamayı tercih etti ancak iğrenç planları arasında işkence ve tecavüz de vardı.


Verilen ceza şoke etti


Edwards iki hafta öncesine kadar kefalet ile serbest bıraklmıştı. Geçtiğimiz gün yapılan duruşmada ise cezası belli oldu.


Yargıç Chambers, Edwards'ı iki yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Tanınma kararı, 4 yıllık iyi hal teminatına ve cinsel suçlu tedavi programına uymaya bağlı olarak 20 ay sonra serbest bırakılmasına olanak tanıyacak.


Mahkemeye, rehabilitasyonunda bir destek ağının zorunlu olacağını söyledi.



#ABD
#istismar
#çocuk
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fırtına öncesi uçuşlar tek tek iptal edildi? İşte THY iptal edilen seferler