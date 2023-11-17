ABD'de 6 bin 300 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsa verilen ceza 'pes' dedirtti

ABD ve iş birliği yaptığı diğer Batılı demokrasiler, her defasında dünyaya 'basın özgürlüğü' naraları atarken, söz konusu kendi ülkeleri olduğunda üç maymunu oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles, Kaliforniya ve Batı Amerika'da yayın yapan Los Angeles Times'ın çalışanları, gazetenin yayın kurulundan ayrı, İsrail'in katliamlarını sert cümlelerle eleştirdikleri ve ateşkes çağrısı yaptıkları bir bildiriyi, gazetenin internet sitesinden yayımladı. Bunun üzerine Los Angeles Times yönetimi, bildiride imzası olan çalışanlarına en az 3 ay boyunca Gazze'yle ilgili haber yapmalarını yasakladı.