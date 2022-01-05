Dünya ABDde 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri alındı Halk ve yetkililer baskının tekrarlanacağından endişeli
AMERİKA

ABD'de 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri alındı: Halk ve yetkililer baskının tekrarlanacağından endişeli

ABD'de geçen yıl yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde başkent Washington DC'de ve Kongre çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yarın 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yapacak, eski ABD Başkanı Donald Trump ise yarın yapmayı planladığı konuşmayı iptal etti. Ülkede yapılan bir anket, halkın yüzde 57'sinin geçen yılki baskının gelecek birkaç yıl içinde tekrarlanmasından endişe ettiğini ortaya koydu.

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Haber Merkezi AA
ABDde 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri alındı: Halk ve yetkililer baskının tekrarlanacağından endişeli
Geçtiğimiz yıl 6 Ocak'ta Trump yanlısı eylemciler ABD Kongre binasını ele geçirmişti.

ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarının teyit edildiği oturum esnasında, aşırı sağcı grupların Kongre binasını basmasının yarınki yıl dönümü için kolluk kuvvetleri alarmda bekliyor. Gerek Kongre Polisi gerekse de federal yetkililer, baskının yıl dönümünde yaşanacak herhangi bir şiddet olayını önlemek için gerekli önlemleri alıyor.

"TEHDİTLERİN FARKINDAYIZ"

  • ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, potansiyel tehditlerin farkında olduklarını ve önlem aldıklarını belirterek, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile de doğrudan temas halinde olduklarını kaydetti.

Kongre Polis Şefi Tom Manger ise yaptığı basın toplantısında, kendilerinin herhangi bir tehdide cevap verecek güçte olduklarını gerekirse diğer birimlerden de yardım isteyeceklerini belirtti.

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TRUMP YAPACAĞI KONUŞMAYI İPTAL ETTİ BIDEN KONUŞMA YAPACAK

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yarın 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yapacak. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın da Kongre baskınına ilişkin süren soruşturma üzerine yoğunlaşacağı bir konuşma yapması bekleniyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise yarın yapmayı planladığı konuşmayı iptal etti.

ABD'lilerin yüzde 57'si, Kongre baskınının tekrarlanmasından endişeli

ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 57'sinin geçen yıl 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının gelecek birkaç yıl içinde tekrarlanmasından endişe ettiğini ortaya koydu.

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  • 1-3 Ocak tarihlerinde 2 bin 649 kişi üzerinden yapılan ankette, halkın geçen yıl 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınına bakışı sorgulandı. Ankete katılanların yüzde 57'si, gelecek birkaç yıl içinde 6 Ocak 2021'deki baskına benzer bir olayın tekrar yaşanmasından korktuğunu bildirdi.

HALKIN HÜKÜMETE BAKIŞI DEĞİŞTİ

Katılımcıların yüzde 63'ü, Kongre baskınının, Amerikan halkının hükümete bakışını değiştirdiğini belirtti.

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