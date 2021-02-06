Dünya ABDde 60 yıl sonra pişmanlık duyup çaldığı kelepçeyi iade etti
AMERİKA

ABD’de 60 yıl sonra pişmanlık duyup çaldığı kelepçeyi iade etti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 74 yaşındaki adam, polisten çaldığı kelepçeyi 60 yıl sonra iade etti. Mektupla birlikte kelepçeyi teslim eden adam, kelepçenin 6 ve 9 yaşındaki torunları tarafından sorulduğunu ve bu durumdan duyduğu pişmanlığın ardından 60 yıldır sakladığı kelepçeyi iade etmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Polisten çaldığı kelepçeyi tam 60 yıldır saklıyordu.
Polisten çaldığı kelepçeyi tam 60 yıldır saklıyordu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Vista şehrinden 74 yaşındaki bir kişi, Los Angeles Polis Departmanı’na (LAPD) bir mektup gönderdi.

Söz konusu kişi yazdığı mektupta, gençlik yıllarında Los Angeles’in Van Nuys bölgesinde yaşadığı sırada bir restoranda LAPD memuru ve bir kişi arasında tartışma yaşandığını ve polisin kelepçesinin yere düştüğünü ifade etti.

Söz konusu kişi, yere düşen kelepçeyi aldığını söyledi. Kelepçeyi 6 ve 9 yaşındaki torunları tarafından sorulduğunu ifade eden kişi, pişmanlık duymasının ardından 60 yıldır sakladığı kelepçeyi iade etmek istediğini söyledi.

Ayrıca mektupta, kelepçeyi her gördüğünde suçluluk hissettiğini belirten 74 yaşındaki kişi, mektubunu özür dileyerek bitirdi.

74 yaşındaki adam kelepçeyi bir pişmanlık mektubu ile teslim etti.

100 dolar da bağış yaptı

Los Angeles Polis Departmanı’na (LAPD) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özür mektubunun içinden bir kelepçe ve 100 dolar çıktığını belirtti.

Los Angeles Polis Departmanı, “Bu sıradan bir mektup değildi. Bu büyükbabadan torunlarına, yanlıştan dönmenin asla geç olmadığını ifade eden 60 yıllık bir hayat dersiydi” ifadelerine yer verdi.

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