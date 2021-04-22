Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDde 70 milyon kişiye soğuk hava dalgası uyarısı yapıldı
AMERİKA

ABD'de 70 milyon kişiye soğuk hava dalgası uyarısı yapıldı

Yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giren ABD'de bundan etkilenen 70 milyondan fazla kişiye, sıcaklığın mevsim normallerinin çok altında seyredeceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, hızlı hareket eden soğuk havanın Ohio Cleveland'da 10 ila 15 santimetre kar bıraktığı, yarın da New York'un kuzey kısımları, Vermont ve Maine eyaletlerinde 5 santimetreye kadar kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
ABDde 70 milyon kişiye soğuk hava dalgası uyarısı yapıldı
Arşiv

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, bugün ülkenin orta kesimlerinden başlayan soğuk hava dalgasının, kuzeydoğu eyaletlerine kayarak etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, soğuk hava dalgasının etkili olduğu bölgelerde don nedeniyle mahsuller, hassas bitkiler ve dış mekanlarda bulunan su tesisatlarının zarar görebileceği kaydedildi.

30 yakın noktada rekor sıcaklık düşüşü

Yarına kadar devam edecek soğuk hava dalgasında sıcaklığın mevsim normallerinin çok altında seyredeceği belirtilen açıklamada, bugün 30'a yakın noktada rekor sıcaklık düşüşü tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, hızlı hareket eden soğuk havanın Ohio Cleveland'da 10 ila 15 santimetre kar bıraktığı, yarın da New York'un kuzey kısımları, Vermont ve Maine eyaletlerinde 5 santimetreye kadar kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Fırtına Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada da soğuk hava dalgasının, bu eyaletlerin güney kesimleri olan New York şehri, New Jersey, Philadelphia, Washington DC, Norfolk gibi okyanusa kıyısı olan bölgelerde şiddetli fırtınalara, muhtemel dolu ve hortumlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Abone Ol Google News
Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Galatasaray evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.
Yaşama umudu yok mu?

Yaşama umudu yok mu?

​Feryatları yürekleri dağladı.
Beşiktaşta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

​İçişleri Bakanlığı 23 Nisan kararını açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.

Yerlerde sürüklediler

Yerlerde sürüklediler

​Alman polisinden göstericilere insanlık dışı muamele.
Her gün 2,5<br>milyon öğün

Her gün 2,5
milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.