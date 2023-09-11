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Dünya

ABD'de alarm: Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 96 gün sonra tekrar faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın 96 günün ardından yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Hawaii Yanardağ Gözlemevi, parkın yakınında yaşayanları patlamayla havaya yayılan volkanik partiküllerden korunmaya çağırdı.

14:05 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kilauea Yanardağı

Kilauea Yanardağı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevinden aldığı bilgilere göre, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda bulunan Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde yerel saatle 03.15 civarında patlama meydana geldi.Gözlemevi, "patlamayla açığa çıkan gazların volkanik dumana neden olacağı" konusunda uyarı yaparken, parkın yakınında yaşayanları patlamayla havaya yayılan volkanik partiküllerden korunmaya çağırdı.

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi "gözetim" seviyesinden "uyarı"ya, havacılık renk kodu ise "kırmızı"ya yükseltildi.

Yetkililer, söz konusu volkanik faaliyetlerin park içinde sınırlı olduğu bilgisini paylaştı.

Patlamalar 1983'ten bu yana oluyor

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde, 7 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 21 Haziran'da ise faaliyeti durmuştu.



#ABD
#Hawaii
#Kilauea Yanardağı
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