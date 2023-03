ABD’de aşırı iklim olayları 15 milyon insanı etkiliyor

“Nor’easter” isimli fırtına yüzünden New York ve New Jersey eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ulusal Hava Servisi, bu iki eyaleti de kapsayan Kuzeydoğu bölgesindeki 15 milyon insanın sel tehlikesi ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yayınlamıştı. ABD genelinde elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us isimli internet sitesine göre, yağış ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle salı günü öğleden sonra New York, Massachusetts, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde 260.000’den fazla evin elektriğini kesildi. Kuzeybatı Massachusetts’teki Windsor kasabasında, 71 santimetre kar kalınlığı ile rekor seviyede yağış gerçekleşti.