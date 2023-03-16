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Dünya

ABD’de aşırı iklim olayları 15 milyon insanı etkiliyor

ABD’de kış mevsiminin başlamasından bu yana süren kötü hava şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın hava olaylarını daha agresif hale getirdiği görüşünde.

04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ABD'de iklim olayları yüzünden bazı eyaletlerde OHAL ilan edildi.

ABD'de iklim olayları yüzünden bazı eyaletlerde OHAL ilan edildi.

Kötü hava koşulları ABD’nin hem doğu hem batı kıyılarında etkisini sürdürürken, salı günü ülkenin kuzeydoğusunda şiddetli yağmur ve kar, uçuşları kesintiye uğrattı ve elektrik kesintilerine sebep oldu.

Olağanüstü hal ilan edildi

“Nor’easter” isimli fırtına yüzünden New York ve New Jersey eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ulusal Hava Servisi, bu iki eyaleti de kapsayan Kuzeydoğu bölgesindeki 15 milyon insanın sel tehlikesi ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yayınlamıştı. ABD genelinde elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us isimli internet sitesine göre, yağış ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle salı günü öğleden sonra New York, Massachusetts, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde 260.000’den fazla evin elektriğini kesildi. Kuzeybatı Massachusetts’teki Windsor kasabasında, 71 santimetre kar kalınlığı ile rekor seviyede yağış gerçekleşti.

Küresel ısınma tehdidi

Bilim insanları, fosil yakıtlarının aşırı kullanımı yüzünden yaşanan iklim değişikliğinin, kar ve fırtınayı daha agresif hale getirdiğini belirtiyor. ABD’de kışın başlamasından bu yana, başta Kaliforniya olmak üzere birçok eyalette çok sayıda kişi sel, fırtına ve heyelan

gibi sebeplerle hayatını kaybetti.




#ABD
#İklim Etkisi
#OHAL
#Nor'easter Fırtınası
3 saat önce
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ABD’de aşırı iklim olayları 15 milyon insanı etkiliyor
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