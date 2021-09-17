Dünya ABD Kongresi aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi
AMERİKA

ABD Kongresi aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi

ABD'de 6 Ocak'ta baskının yaşandığı Kongre binasının çevresine, aşırı sağcı grupların 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri nedeniyle yeniden demir çitler kuruldu.

Haber Merkezi AA
ABDde aşırı sağcı alarmı: ABD Kongresi tekrar demir çitle çevrildi
Kongre ve Washington DC polisi ise gösteri öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

ABD'de aşırı sağcı gruplar, 6 Ocak Kongre baskınında tutuklanan ya da gözaltına alınan kişiler için "6 Ocak için Adalet" adı altında Kongre binası çevresinde 18 Eylül'de gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

Kongre ve Washington DC polisi ise gösteri öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.Kongre binası çevresinde kaldırılan çitler, dün gece itibarıyla tekrar kurulurken, Ulusal Muhafızlar da yavaş yavaş Kongre çevresinde toplanmaya başladı.

Ayrıca Baltimore ve Fairfax gibi çevre şehirlerden gelen polislerin, bina etrafında denetim yaptığı anlar da objektiflere yansıdı.

Cumartesi günkü gösteriye henüz kaç kişinin katılacağı bilinmezken, güvenlik güçlerinin Kongre binası etrafındaki önlemleri daha da genişletmesi bekleniyor.

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