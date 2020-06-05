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Dünya ABDde asker-sivil çatışması Donald Trump eski Savunma Bakanına kuduz köpek dedi
AMERİKA

ABD’de asker-sivil çatışması: Donald Trump eski Savunma Bakanı'na 'kuduz köpek' dedi

Pentagon yetkilileri şiddete karşı asker kullanacağını açıklayan Trump’a “Valilerden talep bekliyoruz” diyerek karşı çıkmıştı. Savunma Bakanı Mark Esper de askeri kullanma fikrine karşı çıkınca, Beyaz Saray’dan “Yetki Trump’ta” açıklaması geldi. Trump, kendisini ülkeyi bölmekle suçlayan eski Savunma Bakanı James Mattis’i ise “Kuduz Köpek” olarak andığını hatırlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Afro-Amerikalı George Floyd’un öldürülmesinin ardından şehirlerde baş gösteren şiddet ve yağma olaylarına karşı güvenliği sağlamak için “İsyan Yasası”nı kullanabileceğini açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yükselen itiraz seslerine Beyaz Saray’dan rest geldi. Beyaz Saray asker görevlendirme konusunda tek yetkinin Başkan Trump’ta olduğunu belirtti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump’ın gerekli görmesi halinde ülkede devam eden şiddet olaylarına karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası’nı kullanacağını ifade etti. McEnany gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Washington DC ve Minnesota eyaletinde Ulusal Muhafız güçlerinin sahaya indirilmesinin olayların bastırılmasında çok büyük etkisi olduğunu ifade etti. Beyaz Saray sözcüsü, Trump’ı “ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla” suçlayan eski Savunma Bakanı ve general James Mattis’e de Twitter’dan çok sert cevap verdi.

Kayleigh McEnany

KÜÇÜK SÖZLER TEPKİSİ

Eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis

Mattis’in açıklaması Amerikan medyasında dolaşıma girdikten kısa bir süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany’den sert tepki geldi. McEnany Twitter’dan, “Eski Bakan Mattis’in açıklaması DC elitinin gönlünü almak için kendi reklamından başka bir şey değil. Başkan Trump, kanun ve düzenin başkanıdır ve ülkemizin caddelerinde huzuru tesis etmiştir. Mattis’in küçük sözleri Başkan’ın güçlü adımlarına karşı sönük kalıyor” paylaşımında bulundu. Daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, Mattis’i “Kuduz Köpek” diye andığını hatırlattı.

ESPER’E GÖNDERME

Mark Esper

Beyaz Saray, Savunma Bakanı Mark Esper’in, “İsyan Yasası’nın kullanılmasını desteklemiyorum” açıklamasına da dikkat çeken bir göndermeyle cevap verdi. Sözcü McEnany, bu sözlerin Trump’ın Esper’e güvenini sarsıp sarsmadığına dair sorulara ise, “Bakan Esper’e güvenini yitirirse bunu ilk sizin bileceğinize eminim” diye yanıt verdi ve ekledi: “An itibarıyla Esper hâlâ Savunma Bakanı.”

GERİ ADIM GELDİ

Öte yandan Esper’in de başkent Washington DC yakınlarındaki üslere tedbir amaçlı konuşlandırılmış askerlerin çekilmesi kararını geri aldığı bildirildi. AP haber ajansına konuşan savunma yetkilileri, bir Washington bölgesine sevk edilen 82’inci Hava İndirme Tümeni ile 10’uncu Dağcı Tümeni’nden bin 600 askerin dün akşamdan başlamak üzere üslerine geri döneceğini açıklamıştı. Ancak kısa bir süre sonra, ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, AP’ye yaptığı açıklamada, Bakan Esper’in çekilme kararını geri aldığını söyledi.

CNN ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

  • Trump ile ABD Savunma Bakanlığı arasındaki gerilim ilk olarak, Amerikan CNN kanalına Pentagon’dan “rahatsızlık bildiren” bir açıklama yapılmasıyla başgöstermişti. CNN’e konuşan bazı Pentagon yetkilileri eyaletlerin valilerinden bu yönde bir talep gelmediği sürece aktif askerleri bölgelere göndermeyeceklerini açıklarken, bir yetkilinin, “Yerel güvenlik güçlerinin göreve devam etmesi yönünde güçlü bir istek var” değerlendirmesini yapması dikkat çekmişti.

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