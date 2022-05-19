Dünya ABDde bebek maması üretiminin artırılması için Biden Savunma Üretim Yasasını imzaladı
AMERİKA

ABD'de bebek maması üretiminin artırılması için Biden Savunma Üretim Yasası'nı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzaladı. Yasaya göre ABD Başkanı, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDde bebek maması üretiminin artırılması için Biden Savunma Üretim Yasasını imzaladı
ABD'de devam eden bebek maması kıtlığı nedeni ile aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ülkede bebek mamalarında yaşanan tedarik krizinin çözülmesi amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı yürürlüğe koyduğu belirtildi.

Biden'ın imzasıyla, ülkede mama üretimi için gerekli ham maddelerin üretimi hızlandırılacak ve üreticilere bebek maması üretimini hızlandırmaları için gerekli destek verilecek.

ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor
DÜNYA
ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor

ABD'DE RAFLARDA BEBEK MAMASI BULUNAMIYOR

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubat ayında bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken, ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

SAVUNMA ÜRETİM YASASI NEDİR?

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaşı'ndan hemen önce çıkarılmıştı.

Söz konusu yasa, ABD başkanına özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

ABD'de bebek maması krizi: Raflar bomboş kaldı
OYNAT 00:32
ABD'de bebek maması krizi: Raflar bomboş kaldı
ABD'de devam eden bebek maması kıtlığı nedeni ile aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlandı. Bazı ebeveynler bebeklerini bulabildikleri marka mamalar ile beslemeye başladı ancak bu durum bebeklerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden oldu. New York'taki bir süpermarkette boş bebek maması reyonları durumun vahametini gözler önüne serdi.


Avrupa Liginde zafer Almanların

Avrupa Ligi'nde zafer Almanların

​Frankfurt, penaltı atışları sonucunda Rangers'ı mağlup etti.
Sürpriz teklifi kabul etti

Sürpriz teklifi kabul etti

​Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, futbolseverleri şaşırtacak.
Boşuna uğraşma o ağaçları dikeceğiz

Boşuna uğraşma o ağaçları dikeceğiz

​Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na rest: 29 Mayıs'ta ağaçları dikip, bahçenin temelini atacağız.

Kadıköy tarifesi: Ruhsat 30 bin

Kadıköy tarifesi: Ruhsat 30 bin

​Rüşvet çetesi “Sağlam Arkadaş Suç Örgütü” olarak adlandırılıyor.
NATO'daki Truva atı

NATO'daki Truva atı

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD Kongresinde Türkiye'yi tehdit olarak gösterdi.
Batı’yı Maduro kurtaracak

Batı’yı Maduro kurtaracak

​ABD ve Avrupa sıkışınca kapısını çaldı.
Hesap farklı yöntem aynı

Hesap farklı yöntem aynı

​Instagram'dan alışveriş yaparken dikkat.
Opera ve dijital sanat aynı sahnede

Opera ve dijital sanat aynı sahnede

​AKM'nin kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda gala gecesine özel performans.

Korkutan olay

Korkutan olay

​Gole sevinirken tribünden düştüler.

​Bakan Çavuşoğlu, New York'ta açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.