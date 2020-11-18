Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDde binlerce araç yardım alabilmek için sıraya girdi
AMERİKA DÜNYA

ABD'de binlerce araç yardım alabilmek için sıraya girdi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentindeki bir gıda bankasının etkinliğinde binlerce araçla yaklaşık 25 bin kişi gıda kolisi alabilmek için sıraya girdi.

Haber Merkezi AA
Binlerce ABD'li gıda yardımı alabilmek için sıraya girdi.
Binlerce ABD'li gıda yardımı alabilmek için sıraya girdi.

Kuzey Teksas Gıda Bankası (NTFB), 14 Kasım Cumartesi Dallas'ta 272 tondan fazla yiyecek dağıttı. NTFB'nin Fair Park'taki mobil deposunda gerçekleştirilen dağıtımda, yaklaşık 25 bin kişi gıda kolisi alabilmek için 6 binden fazla araçla kuyruk oluşturdu. Gıda paketlerinin içinde hindi ve kuru gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD’de açlık kuyruğu: Gıdaya talep yüzde 70 arttı
KORONAVİRÜS
ABD’de açlık kuyruğu: Gıdaya talep yüzde 70 arttı

Gıda ihtiyacı arttı

NTFB Başkanı Trisha Cunningham, bu sıra dışı zamanlarda insanlara umut verebildikleri ve yardım yapabildikleri için ekibiyle gurur duyduğunu söyledi. Uzmanlar, Teksas'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu aşan ilk eyalet olmasıyla gıda ihtiyacının arttığına dikkati çekiyor.

Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı
KORONAVİRÜS
Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı

Talepler karşılanamıyor, sınırlama getirildi

ABD'deki Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından çok sayıda perakende satış yapan şirket de tuvalet kağıdı başta olmak üzere temizlik ürünlerindeki talebi karşılayamadıkları gerekçesiyle bu ürünlerin satışına sınırlama getirildiğini açıkladı.

  • En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 695 bin 711 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 254 bin 255 kişi hayatını kaybetti.
Abone Ol Google News
Akılalmaz ticaret

Akılalmaz ticaret

"Yılan, aslan, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse..."
Urfada kebap tüketimi kalbi vurdu

Urfa'da kebap tüketimi kalbi vurdu

Kardiyoloji doktoru uyarıyor: Bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu.
FETÖ’nün 57 mahrem imamı toplu halde itirafçı oldu

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.

10 bin asker kaçtı!

10 bin asker kaçtı!

​Tarihi kayıp sonrası Ermeni generalden şok itiraf.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.