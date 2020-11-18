ABD'de binlerce araç yardım alabilmek için sıraya girdi

Kuzey Teksas Gıda Bankası (NTFB), 14 Kasım Cumartesi Dallas'ta 272 tondan fazla yiyecek dağıttı. NTFB'nin Fair Park'taki mobil deposunda gerçekleştirilen dağıtımda, yaklaşık 25 bin kişi gıda kolisi alabilmek için 6 binden fazla araçla kuyruk oluşturdu. Gıda paketlerinin içinde hindi ve kuru gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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Gıda ihtiyacı arttı

NTFB Başkanı Trisha Cunningham, bu sıra dışı zamanlarda insanlara umut verebildikleri ve yardım yapabildikleri için ekibiyle gurur duyduğunu söyledi. Uzmanlar, Teksas'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu aşan ilk eyalet olmasıyla gıda ihtiyacının arttığına dikkati çekiyor.

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Talepler karşılanamıyor, sınırlama getirildi

ABD'deki Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından çok sayıda perakende satış yapan şirket de tuvalet kağıdı başta olmak üzere temizlik ürünlerindeki talebi karşılayamadıkları gerekçesiyle bu ürünlerin satışına sınırlama getirildiğini açıkladı.