​ABD’de bir evden kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı!

Florida eyaletinde yer alan Edgewater şehrinde ürküten olay meydana geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, polis ekipleri gelen bir ihbar üzerine bir adrese kontrole gitti ve adreste inceleme yaptı.

Greg Nelson’ın gözaltında olduğunu, Melissa Hamilton’ın ise gözaltına alınmadığını bildirdi.

Kafeste ölmüş hayvan bile bulundu

Adreste yapılan incelemede düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türlerde 245 hayvan bulundu. Ayrıca, evde, kafeste ölmüş bir ginepig, çürümüş gıdalar, hayvan dışkıları ve idrar bulunduğu belirtildi.

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Evimi aramaya gelen polisler şaşkınlığa uğradı.

Öte yandan, 8,9 ve 10 yaşındaki 3 çocuğun Florida Çocuk ve Aile Birimi tarafından söz konusu evden alınıp, sorumlu bir aile bireyine verildiği ve evdeki hayvanların da hayvan koruma merkezi tarafından barınağa gönderildiği açıklandı.

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Açıklamaya göre, Melissa Hamilton, Greg Nelson ve Susan Nelson ismindeki 3 kişi ise 3 ‘çocuk istismarı’ suçu ve 66 ‘hayvana kötü muamele’ suçuyla karşı karşıya.

Söz konusu evin lavabosı da kullanılmayacak durumda olduğu görrüldü.

245 hayvan çıktı

Ayrıca polis, Greg Nelson’ın gözaltında olduğunu, Melissa Hamilton’ın ise yerinin bilindiğini ancak gözaltında olmadığını bildirdi.

İnceleme sırasında evde bulunan hayvanlar sırasıyla şu şekilde:

Köpek: 4

Kedi: 2

Ginepig: 9 canlı 1 ölü

Tavşan: 12

Hamster: 4

Şeker planör (uçan kuskus): 10

Kuş: 14

Geko: 1

Kara kaplumbağası: 1

Kirpi: 1

Sakallı Ejder: 7

Leopar Geko: 1

Fare: 178

Evde bulunan buzdolabının içinde çürümüş gıdalarda çıktı.

Evde bulunan çocukların iyi koşullar içinde büyümediği anlaşıldı.