ABD'de bir ilk: Alzheimer ilacına tam onay çıktı.

ABD, Rusya'ya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve anlaşmayı uzatma çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, çağrıyı sosyal medya hesabı üzerinden bir video mesajla paylaştı. Rusya'nın bazen aylarca tahıl nakliyatını durdurduğu ya da geciktirdiği aktarılan mesajda, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın çok büyük bir ihlali olan bu hareket, milyonlarca muhtaç kişiyi gıda kıtlığı riskiyle karşı karşıya bırakıyor." ifadesine yer verildi.