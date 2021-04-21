ABD'de bir polis cinayeti daha: 16 yaşındaki siyahi Makiyah Bryant öldürüldü

ABD'de Minnesota eyaletinde polis tarafından öldürülen George Floyd olayı gündemdeki yerini korurken, ülkeden siyahilere yönelik şiddet haberlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü.

The Columbus Dispatch adlı yerel medyada çıkan habere göre, bir bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki Bryant'ın üzerine 4 el ateş etti. Yerel medya, olayda ağır yaralanan Bryant'ın hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybettiğini aktardı.

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UYARIDA BULUNMADAN ATEŞ ETTİLER

Görgü tanıklarının ifadelerine göre polise saldırma girişiminde bulunmayan Bryant, vurulmasıyla ağır yaralandı.

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İfadelere göre 16 yaşındaki çocuğun kendisine saldıran yetişkinlerden korunmak için elinde bıçak tuttuğu, polis gelir gelmez bıçağı bırakmasına rağmen ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi.

ABD basınına konuşan Bryant'ın teyzesi, polisin hiçbir uyarıda bulunmadan doğrudan ateş ettiğini söyledi.

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OLAY ANI POLİSİN VÜCUT KAMERASINDA

Columbus Kamu Güvenliği Dairesi, 16 yaşındaki Makiyah Bryant'ın vurularak öldürülmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Columbus Kamu Güvenliği Dairesi basın toplantısı sırasında Bryant'ı öldüren polisin olaya ilişkin vücut kamerasına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, birkaç kişi arasında arbede yaşandığı görülürken, polisin Bryant'a ateş ettiği anlar yer alıyor.

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PROTESTO GÖSTERİLERİ BAŞLADI

Yaşanan cinayet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, vatandaşlar sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladı. ABD polisine karşı tepki büyürken, ortalığı sakinleştirmek isteyen Columbus belediye başkanı Andrew Ginther, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

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Ginther, "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz. Soruşturma bürosu, tüm silahlı saldırılarda olduğu gibi olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimizdeki bilgileri kullanılabilir olur olmaz paylaşacağız. Vatandaşlardan sakin kalmalarını ve büronun verileri toplamasına izin vermelerini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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