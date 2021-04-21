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Dünya ABDde bir polis cinayeti daha 16 yaşındaki siyahi Makiyah Bryant öldürüldü
AMERİKA

ABD'de bir polis cinayeti daha: 16 yaşındaki siyahi Makiyah Bryant öldürüldü

2020 yılının mayıs ayında işlenen George Floyd cinayetinin ardından ABD polisinin sert müdahalesi ve ırkçı yaklaşımları dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Bu tarihten itibaren özellikle siyahilere karşı ayrımcı ve saldırgan davranışları ayyuka çıkan ABD polis teşkilatı, bir başka cinayete daha imza attı. Ülkenin Ohio eyaletinde bir kavga ihbarı alan polisler, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant'ı 4 el ateş ederek öldürdü.

Haber Merkezi DHA
ABDde bir polis cinayeti daha: 16 yaşındaki siyahi Makiyah Bryant öldürüldü
Makiyah Bryant (öndeki) 16 yaşındaydı.

ABD'de Minnesota eyaletinde polis tarafından öldürülen George Floyd olayı gündemdeki yerini korurken, ülkeden siyahilere yönelik şiddet haberlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü.

The Columbus Dispatch adlı yerel medyada çıkan habere göre, bir bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki Bryant'ın üzerine 4 el ateş etti. Yerel medya, olayda ağır yaralanan Bryant'ın hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybettiğini aktardı.

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UYARIDA BULUNMADAN ATEŞ ETTİLER

Görgü tanıklarının ifadelerine göre polise saldırma girişiminde bulunmayan Bryant, vurulmasıyla ağır yaralandı.

İfadelere göre 16 yaşındaki çocuğun kendisine saldıran yetişkinlerden korunmak için elinde bıçak tuttuğu, polis gelir gelmez bıçağı bırakmasına rağmen ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi.

ABD basınına konuşan Bryant'ın teyzesi, polisin hiçbir uyarıda bulunmadan doğrudan ateş ettiğini söyledi.

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OLAY ANI POLİSİN VÜCUT KAMERASINDA

Columbus Kamu Güvenliği Dairesi, 16 yaşındaki Makiyah Bryant'ın vurularak öldürülmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Columbus Kamu Güvenliği Dairesi basın toplantısı sırasında Bryant'ı öldüren polisin olaya ilişkin vücut kamerasına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, birkaç kişi arasında arbede yaşandığı görülürken, polisin Bryant'a ateş ettiği anlar yer alıyor.

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PROTESTO GÖSTERİLERİ BAŞLADI

Yaşanan cinayet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, vatandaşlar sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladı. ABD polisine karşı tepki büyürken, ortalığı sakinleştirmek isteyen Columbus belediye başkanı Andrew Ginther, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

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"EN KISA SÜREDE AYDINLATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ginther, "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz. Soruşturma bürosu, tüm silahlı saldırılarda olduğu gibi olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimizdeki bilgileri kullanılabilir olur olmaz paylaşacağız. Vatandaşlardan sakin kalmalarını ve büronun verileri toplamasına izin vermelerini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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ABD'nin Minnesota kentinde Goerge Floyd gözaltına alınırken yaşamını yitirmişti. Dünyada ırkçı protestolara neden olan olayın basına yansıyan yeni polis kamerası görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde, olay yerinde bulunan vatandaşlar Floyd'un tepki vermediği, nabzının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Polisin ise öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.


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