Dünya ABDde bulunan Türk pilotların F-35 eğitimi sonlandırıldı
AMERİKA

ABD'de bulunan Türk pilotların F-35 eğitimi sonlandırıldı

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitim uçuşlarının sonlandırıldığını açıkladı. Öte yandan Andrews, Türk yetkililerin alınan karardan haberdar olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35 eğitimi için ABD'de 42 Türk askeri bulunuyor.
F-35 eğitimi için ABD'de 42 Türk askeri bulunuyor.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, ABD'de F-35 eğitimi için bulunan Türk personel hakkında açıklamalarda bulundu.

"Eğitim uçuşları durduruldu"

Pentagon Sözcüsü Andrews "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.

Andrews konuşmasına şöyle devam etti:

Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz.

Öte yandan, ABD geçtiğimiz günlerde, F-35 eğitimi için Arizona ve Florida’da bulunan 42 Türk askerini sınırdışı etme kararı almıştı.

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F-35 eğitimi sonlandırıldı

​Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, açıklamalarda bulundu.
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