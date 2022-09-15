ABD’de büyük kriz kapıda: İsçi grevi nedeniyle uzun demir yolu seferleri iptal edildi

ABD’de demir yolu işçileri, 16 Eylül’de greve gitmeye hazırlanıyor.

Yaşanan gelişmeler üzerine, ülkenin en büyük demir yolu işletmecisi olan Amtrak’tan yazılı bir açıklama geldi.

Uzun mesafe seferlerinin birçoğu iptal edildi. Boston-Washington DC arası çalışan ve New York'tan da geçen Northeast tren hattının büyük oranda çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

AA’nın haberine göre; açıklamada, demir yolu işçileri ile yönetimi arasındaki müzakerelerin yakından takip edildiği, tarafların henüz bir sonuca varamadığı kaydedildi.

“Tren iptal olursa sizi bilgilendireceğiz”

Firmanın şimdiden grev ihtimaline karşı birtakım düzenlemeler yapmaya başladığına işaret edilerek, "Treniniz iptal olursa, sizi en az 24 saat öncesinden bilgilendireceğiz. Aynı zamanda paranızın tamamını iade alma şansınız da olacak." ifadesine yer verildi.

REKLAM

İşçiler 16 Eylül’de greve gidebilir

ABD'de demir yolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası işçilerin olası grevi gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında demir yolu şirketleri ile işçiler arasında devam eden anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmak amacıyla Başkanlık Acil Durum Kurulunun (PEB) oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı.

Söz konusu kurulun, işçiler ile yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir yapı sağlayacağı, anlaşmazlığı araştıracağı ve kuruluşundan itibaren 30 gün içinde anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin bir rapor sunacağı belirtilmişti. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda anlaşmaya varmak için 16 Eylül gece yarısına kadar süreleri olan demir yolu şirketleri ve işçiler anlaşmaya varamamaları durumunda greve gidebilir.

REKLAM

Sendikalar ve demir yolu şirketleri şimdiye kadar görüşmelere katılan 12 sendikadan 5'i tarafından temsil edilen 21 bin işçiyi kapsayan geçici anlaşmalara vardı. Ancak yaklaşık 90 bin işçiyi temsil eden 7 sendikanın ise henüz sözleşmelerinde anlaşmaya varılamadı.

EKONOMİ Rusyagate: ABD'lilerden Türk firmalarına yaptırımı delme teklifi