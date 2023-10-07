ABD'de cenaze evinde yapılan aramada 115 ceset çürümüş vaziyette bulundu

Cenazelerin kime ait olduğunun bulunması için çağrı yapıldı.
ABD’de bir cenaze evinde 115 adet çürümüş ceset bulundu. Cenazelerin kime ait olduğunun bulunması için çağrı yapıldı.
Fremont İlçe Polis Ofisinden yapılan açıklamada, ‘Doğaya Dönüş Cenaze Evi’nde inceleme yapıldığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı kaydedildi.
Freemont polisi, cenaze evinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını bildirdi.
Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.