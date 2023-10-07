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Dünya

ABD'de cenaze evinde yapılan aramada 115 ceset çürümüş vaziyette bulundu

ABD’nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinde, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine yapılan aramada, 115 çürümüş ceset kalıntılarına rastlandı.

08:26 . 7/10/2023 Cumartesi
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Cenazelerin kime ait olduğunun bulunması için çağrı yapıldı.

Cenazelerin kime ait olduğunun bulunması için çağrı yapıldı.

ABD’de bir cenaze evinde 115 adet çürümüş ceset bulundu. Cenazelerin kime ait olduğunun bulunması için çağrı yapıldı.


Fremont İlçe Polis Ofisinden yapılan açıklamada, ‘Doğaya Dönüş Cenaze Evi’nde inceleme yapıldığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı kaydedildi.


İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş ceset kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.

Freemont polisi, cenaze evinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını bildirdi.


Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.




#ABD
#Colorado
#Cenazeevi
1 saat önce
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