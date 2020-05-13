ABD'de cinayetten hapsedilen ve masumiyetleri ispatlanan 3 kişiye 18 milyon dolar tazminat

Cleveland şehrinde 1975'te soygun ve cinayet suçundan mahkum olan Rickey Jackson (63), Wiley Bridgeman (65) ve Kwame Ajamu'nun (62) masumiyetleri anlaşılınca şehir yönetimi ile milyon dolarlık bir anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Yerel basına göre, 1975 yılında bir cinayetten 12 yaşındaki bir çocuğun tanıklığı ile sorumlu tutulan üç Amerikalının masumiyeti, tanığın polis tarafından ifadeye zorlandığını 2011 yılında itiraf etmesi üzerine ortaya çıkmıştı.

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Mahkeme 3 yıl sürdü

Mahkemenin 3 yıllık bir süreçten sonra masumiyetlerine karar verdiği mahkumlar 2014’te özgürlüğüne kavuşmuş ve tazminatlarının belirlenmesi için bir jüri görevlendirilmişti.