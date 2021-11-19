ABD'de dehşete düşüren olay! İki berberi öldüren katili, müşteri olarak dükkanda bulunan polis etkisiz hale getirdi

ABD Baltimore’da polis memurları, geçtiğimiz cumartesi günü öğleden sonra saat 14:32 sıralarında bir silahlı saldırıya ilişkin gelen ihbarların ardından, Oliver Caddesi'ne çağrıldı.

Müfettişler burada görevlilerin birden fazla kurşun yarası olan 37 yaşındaki bir adamı bulduklarını ve hastaneye naklettiklerini belirtti.

Müfettişlere göre, Ortega ve kurban sözlü bir tartışmaya girdi. Ortega tartışmanın ardından silahını çekip kurbanı defalarca vurdu.

Polis, şüphelinin daha sonra yaklaşık 4.8 kilometre ilerideki Doğu Bulvarı'nda dışarıda duran başka bir berberi vurarak öldürdüğünü söyledi.

Bu ölümcül saldırıdan yaklaşık 30 dakika sonra polis, şüphelinin O'Donnell Caddesi'nde başka bir berber dükkanına girdiğini ve o işyerinin içinde ateş açtığını kaydetti.

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Müfettişler, Ortega'nın Rafael Jeffers olarak tanımlanan bir berberi vurup öldürdüğünü ayrıntılarıyla anlattı.

Müfettişler, ateş açma sırasında izinli bir Baltimore polis memurunun berber dükkânının içinde olduğunu ve ateşe karşılık vererek şüpheliyi öldürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.