Dünya ABDde dondurucu rüzgarlar doğu eyaletlerine ilerliyor Sıcaklık eksi 45 dereceye kadar düşecek
AMERİKA

ABD'de dondurucu rüzgarlar doğu eyaletlerine ilerliyor: Sıcaklık eksi 45 dereceye kadar düşecek

ABD'nin neredeyse tamamını etkisi altına alacak dondurucu rüzgarlar doğu eyaletlerine doğru ilerliyor. Ülkenin bazı bölgelerinde bu hafta sonuna kadar hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşebileceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
ABDde dondurucu rüzgarlar doğu eyaletlerine ilerliyor: Sıcaklık eksi 45 dereceye kadar düşecek
Foto: Arşiv.

Ulusal Hava Durumu İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini gösterdiği belirtilerek alınacak önlemler konusunda uyarıda bulunuldu.

  • Açıklamada, ABD genelinde 100 milyondan fazla insanın on yıllardır görülmemiş kış şartlarıyla karşı karşıya kalmasının ve Noel tatili için hafta sonu yoğunlaşacak seyahatlerde kaos yaşanmasının beklendiği vurgulandı.

Ülkenin bazı bölgelerinde bu hafta sonuna kadar hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşebileceğine işaret edilen açıklamada, uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, bugün ve yarın için ABD'de 2 bin 200'den fazla uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

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Öte yandan, saatte 80 kilometreyi aşan sert rüzgarların etkisiyle Chicago'da yoğun kar yağışı bekleyen meteorologlar fırtınanın yarına kadar, hızla güçlenen bir "bomba siklonuna" dönüşebileceği tahminini paylaştı.

Arktik hava kütlesinin, ABD'nin en sıcak bölgelerinden Teksas'ın Meksika sınırına kadar ineceği, ülkenin en güneşli eyaleti Florida'nın da son 30 yılın en soğuk Noel'ini yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Dört eyalet olağanüstü hal ilan etti

Dondurucu soğukların en çok etkili olacağı eyaletlerden Kentucky, Georgia, Oklahoma ve Kuzey Carolina'da olağanüstü hal ilan edilirken bu sayının ileriki günlerde artacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

Fırtınanın Orta-Batı Amerika ve Kanada'da elektrik kesintilerine neden olması bekleniyor.

Colorado eyaletinde kapalı bir stadyum olan Denver Coliseum, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak sakinler için ısınma merkezine dönüştürüldü.

NOAA'dan dün yapılan açıklamada, "nesilde bir kez görülecek" kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Açıklamada, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde Kategori 3 şiddetinde kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

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Meteoroloji uyardı: Hafta sonu 22 il kara teslim olacak
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Meteorolojiden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre; İç Anadoluda hava, pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.
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Pazar günü, tam 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük,
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Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri,
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Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.
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Pazartesi günü ise, tam 28 i için kar yağışı tahmini yapıldı.
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Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.
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Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:
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Meteoroloji uyardı: Hafta sonu 22 il kara teslim olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü 22 kentte kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Meteorolojiden yapılan uyarıda pazartesi günü yağışların etkisini artıracağı ifade edildi. İşte detaylar...

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