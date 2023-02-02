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Dünya

ABD’de engelli bir kişiyi öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, bir bıçaklama olayına karıştığı ve kasap bıçağını atmayı reddettiği iddia edilen tekerlekli sandalyedeki bir kişinin polis tarafından öldürülmesi hakkında soruşturma başlatıldı.

12:46 . 2/02/2023 Perşembe
AA
ABD'de engelli bir kişiyi öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı.

ABD'de engelli bir kişiyi öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, kasap bıçağını atmayı reddettiği iddia edilen tekerlekli sandalyedeki bir kişinin polis tarafından öldürülmesi hakkında soruşturma başlatıldı.


36 yaşındaki siyahi ve iki ayağı kesik olan engelli Anthony Lowe, 26 Ocak'ta Los Angeles bölgesinde polis tarafından vurularak öldürüldü. Polisler, Lowe’un birini bıçakladıktan sonra kendilerini tehdit ettiğini belirtti.

Huntington Park Polis Departmanı’ndan 30 Ocak'ta yapılan açıklamada, polislerin bir bıçaklama olayına müdahale ettiği ve kurbanın, şüphelinin eşkalini verdiği bildirildi. Şüphelinin tekerlekli sandalyesini terk ettiği, kurbana yaklaştığı ve kasap bıçağıyla onu göğsünden bıçakladığı, ardından tekerlekli sandalyeye dönüp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.


Polis ifadesine göre, Lowe yakalandığında sözlü uyarıları dinlemedi ve ilerlemekle veya polisleri bıçaklamakla tehdit etti. Huntington Park Polisi yetkilileri, Lowe’un vurulma videosunun yakındaki bir işletmeden alındığını ancak görüntüleri yayınlamayı planlamadıklarını söyledi.

Olaya karışan iki polis, soruşturma kapsamında ücretli izne ayrıldı. Lowe'un aile üyeleri ve aktivistler, polis memurlarının olaydan sorumlu tutulmasını talep etti.


Lowe'un annesi Dorothy düzenlediği basın toplantısında,
"Oğlumu tekerlekli sandalyede bacakları olmadan öldürdüler. Bu konuda bir şeyler yapmaları gerekiyor."
dedi. Yetkililerin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.


#ABD
#Kaliforniya
#Los Angeles
2 saat önce
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ABD’de engelli bir kişiyi öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
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