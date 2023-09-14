ABD'de Federal Yargıç revize edilen göçmen programını hukuka aykırı buldu

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Hanen, ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 600 bin gencin yasal durumlarının düzenlenmesini ve 2 yıllık sürelerle çalışma iznini kapsayan programa ilişkin kararını açıkladı.
Karar hakkında, ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusu yapılması ve programa ilişkin sorunun üçüncü kez yüksek mahkemeye taşınması bekleniyor.
DACA 600 bin yasa dışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor
Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'dan sonra gelen Donald Trump yönetimi, Eylül 2017'de DACA'nın anayasaya aykırı olduğunu savunarak programı bitirme kararı aldığını açıklamış ancak kararın yürütmesi, San Francisco Federal Bölge Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.
Olayın taşındığı ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Haziran 2018'de 4'e karşı 5 oyla Trump yönetiminin DACA'yı sonlandırma kararını reddetmiş ve programın devamına hükmetmişti.
Texas Federal Mahkemesi de, 17 Temmuz 2022'de DACA programın geçersiz olduğuna hükmetmiş, mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetimi de buna karşılık programın yasal hale getirilerek bu soruna kalıcı çözüm bulunması için yeni bir yasa çıkarılacağını duyurmuştu.