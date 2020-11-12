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Dünya ABDde hastane yatışlarında rekor Hasta sayısı 61 bini geçti
AMERİKA

ABD’de hastane yatışlarında rekor: Hasta sayısı 61 bini geçti

Koronavirüs vakalarının arttığı ABD'de hastane yatışlarında rekor seviye görüldü. Ülkede ilk kez hastanelerdeki korona virüs hasta sayısının 61 bini geçtiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
ABD'de vakalar artıyor.
ABD'de vakalar artıyor.

ABD’de koronavirüs nedeniyle 61 bin 964 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirterek hastaneye yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldığı duyuruldu.

YÜZDE 40 ARTTI

Virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı iki hafta önceye göre ise yüzde 40 oranında arttı. Salı günü itibarıyla toplam 17 eyalette hastaneye yatışlarda zirve noktaya ulaşıldı. Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Kuzey Dakota, Texas, Utah ve Wisconsin gibi eyaletlerde hastanelerin kapasitelerinin dolmak üzere olduğuna dikkat çekildi. Projede yer alan açıklamada, "Yeni hastaneye yatış rekoru, salgında en kötü döneme girdiğimizin altını çiziyor" denildi. Uzmanlar ve yerel sağlık yetkilileri, birçok eyaletteki sağlık sistemlerinin vakaların artmaya devam etmesi durumunda çökeceğini belirtti.

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VAKALAR 10 MİLYONU GEÇTİ

ABD Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 339 bin 570’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 240 bin 521’e yükseldi.

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