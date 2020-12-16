ABD’de havayolu şirketleri kar fırtınası nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

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Bakan Varank’tan YouTube açıklaması: Kanunlara uyulması için yapılan düzenlemenin neticelerini görüyoruz

YouTube'un Türkiye'ye temsilci atama kararı almasına ilişkin açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rusya, Hindistan ve başka yerlerde nasıl kanunlara uyuyorlarsa Türkiye'de de kanunlara uysunlar diye bir düzenleme yapmıştık. Bunun güzel neticelerini görüyoruz" dedi.