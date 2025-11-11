ABD'de hükümet açılıyor

ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, ülke tarihinin en uzun hükümet kapanması olan 40 günün sonunda hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Senatörler, pazar günü yapılan oylamada Temsilciler Meclisi’nden geçen ve hükümete 30 Ocak’a kadar geçici finansman sağlayacak, ayrıca üç yıllık bütçe paketini içeren yasa tasarısının görüşülmesine onay verdi. ABD Senatosundaki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe konusunda "evet" oyu vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel saatle pazar akşamı toplanan ABD Senatosu'nda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor. Söz konusu oylamanın Senato'da kabul edilmesi halinde geçici bütçe yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek.

3 YILLIK BÜTÇE

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor. Demokrat senatörlerden Jeanne Shaheen, Maggie Hassan ve Angus King, Senato'nun 3 yıllık harcama tasarısını kabul etmesi ve hükümetin geri kalan fonlarını ocak sonuna kadar uzatması halinde yeniden açılmasına "evet" oyu vereceklerini belirtti. Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açtı.

ÖN OYLAMADA ONAY ÇIKTI

Tasarı, federal çalışanların 30 Ocak’a kadar işten çıkarılmasını yasaklıyor ve bu yönüyle kamu çalışanı sendikaları tarafından “önemli bir kazanım” olarak değerlendiriliyor. Ayrıca tüm federal çalışanlara, askerler, sınır devriyesi personeli ve hava trafik kontrolörleri dâhil, geriye dönük maaş ödemesi yapılmasını öngörüyor. Senato’daki ön oylamada tasarı, 60’a karşı 40 oyla kabul edilerek “filibuster” engelini aşmak için gereken asgari desteği aldı.

TRUMP: ÇOK YAKLAŞTIK

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi John Thune, pazar gecesi ılımlı Demokratlarla vardıkları uzlaşmayı onayladı ve onay sürecini başlatmak için acil oylama çağrısı yaptı. Öte yandan Başkan Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok yaklaştığımızı düşünüyorum, hükümetin kapanmasını sona erdirmeye çok yakınız" dedi.

1,4 MİLYON KİŞİ MAAŞ ALAMADI

ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının 40’ıncı gününde yaklaşık 1.4 milyon federal çalışan maaşını alamaz halde. Ulaştırma Bakanlığı, hava trafik kontrolörlerinin yetersizliği nedeniyle 40 havalimanında uçuşların yüzde 10 oranında azaldığını duyururken, son üç günde binlerce uçuş iptal edildi on binlercesi ise rötara uğradı. Ülkede pazar günü 2 bin 700'den fazla uçuş iptal edilirken, uçuşları izleyen FlightAware sitesine göre yalnızca pazar günü yaklaşık 10 bin uçuşta gecikme yaşandı.

YAKLAŞIK 90 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Kapanma süresince, 41 milyon kişinin faydalandığı gıda yardımı programı SNAP’a fon aktarılamadı. Trump yönetimi, SNAP gıda yardımlarını yeniden başlatacağını ve insanların normalde aldığından daha az ödeme yapacağını iddia ederken bir federal yargıç, Trump yönetimine ödemeler için yeterli para bulmasını emretti. Almanya’da görevli yaklaşık 37 bin ABD askeri için ise acil sosyal yardımlara, kredilere, gıda bankalarına ve gönüllülerin artan yiyecekleri halka açık buzdolapları aracılığıyla dağıttığı gıda paylaşım kuruluşlarına yönlendiren bir kılavuz yayınlandı. BBC’ye göre analistler, kapanmanın devam ettiği her hafta ekonomik yaklaşık 15 milyar dolar kayıp yaşanacağını tahmin ediyor.







